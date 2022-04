Congo-Brazzaville: Aménagement du territoire - Des experts réfléchissent sur les guides méthodologiques

En partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le ministère de l'Aménagement du territoire organise, du 7 au 8 avril à Kinshasa, un atelier de cadrage méthodologique des consultations provinciales sur les guides méthodologiques. Ce, en prélude du déploiement en provinces des experts de ce ministère pour faire valider les guides méthodologiques, pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux de l'aménagement du territoire.

L'objectif de l'atelier est de renforcer les capacités des experts du ministère de l'Aménagement du territoire sur l'organisation des consultations et de pré validation des acteurs provinciaux sur les versions provisoires des guides méthodologiques, pour l'élaboration des plans provinciaux et locaux de ce ministère.

La réflexion permettra ainsi aux participants d'améliorer leurs connaissances sur le contenu des versions provisoires de guides méthodologiques et d'harmoniser la démarche méthodologique à suivre, lors des consultations des acteurs provinciaux et de pré validation de ces guides.

Le directeur de cabinet du ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire, Me Patience Bondonga, qui a ouvert cet atelier, a rappelé que son organisation s'inscrit dans le cadre du processus de la réforme de l'aménagement du territoire qui vise à doter le pays des outils et instruments de planification spatiale, à savoir la politique nationale, la loi et le schéma national de l'aménagement du territoire et les guides méthodologiques.

Me Patience Bondonga a souligné l'importance que le ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du territoire accorde à cet atelier, avant d'appeler les participants à travailler d'arrache-pied pour atteindre les objectifs poursuivis.

" Il a plu au chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, d'élever le ministère de l'Aménagement du territoire au niveau d'un ministère d'Etat, alors qu'il n'était qu'un simple appendice à d'autres ministères. Ce qui montre l'importance qu'il attache à secteur et le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, en a fait l'un des piliers de son programme gouvernemental. L'importance de ce secteur n'est plus à démontrer. C'est dans la même logique que cet atelier revêt, pour le ministre d'Etat, Me Guy Loando Mboyo, une importance capitale, raison pour laquelle, il m'a délégué pour être présent et m'assurer que le travail va être produit avec soin et qualité pour avancer dans la vulgarisation des autres instruments", a-t-il declaré tout en remerciant le Pnud pour son accompagnement dans la réussite du processus de la réforme de l'aménagement du territoire.

Bien avant, le secrétaire général à l'Aménagement du territoire, Jean-Pierre Khonde Wa Masinga, a exhorté les participants à faire preuve d'assiduité durant cet atelier. Il a affirmé, par ailleurs, que le travail à faire est un travail d'équipe, les participants devront donc, une fois déployés sur le terrain, travailler en équipes, car, a-il-déclaré, le travail de l'aménagement du territoire est participatif et inclusif.