Congo-Brazzaville: Assainissement - Une opération de salubrité au CHU de Brazzaville

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de la santé, le 7 avril de chaque année, la direction du Centre hospitalier et universitaire (CHU) de Brazzaville a organisé une grande opération de salubrité dans l'enceinte de cet établissement.

Conduits par le directeur général du CHU, le Pr Thierry Raoul Gombé, les cadres et agents, appuyés par les techniciens de surface, en présence du ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, y ont mené une vaste opération de salubrité. Pelles, machettes, râteaux, fourches et balais en main, ils ont nettoyé le site choisi, coiffé les herbes puis ramassé les immondices qui jonchaient çà et là, pour donner à cet établissement public de grande importance un nouveau visage.

" Nous sommes venus au CHU pour accomplir notre devoir par rapport à la Journée mondiale de la santé. Vous savez que j'ai dit hier dans mon message que l'OMS a été créée en 1948 et au cours de cette assemblée, on avait décidé de célébrer chaque 7 avril son anniversaire ", a souligné Gilbert Mokoki. Il a indiqué que pour cette année, le thème choisi est " Notre planète, notre santé " et, par rapport à cela, dans toutes les structures sanitaires, des opérations d'assainissement devaient être menées.

Il est incompréhensible, a poursuivi le ministre, qu'on vienne dans une formation sanitaire et qu'il n'y ait pas la propreté. " Nous avons appris cela, très jeune, la propreté chasse la maladie. Donc, lorsqu'on assainit l'environnement, on est loin de la maladie. Le symbole de mon passage ici, c'est justement participer avec le personnel du CHU à l'assainissement de leur environnement. Lorsqu'il n'y a pas la propreté, il y a la prolifération des moustiques et ce sont là les vecteurs de la maladie ", a-t-il conclu.