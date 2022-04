Algérie: Algeria Tourism conférence&Awards 2022 - Remise des prix aux lauréats

Alger — La deuxième édition du Trophée du Tourisme 2022 (Algeria Tourism conférence&Awards) a été organisée, mercredi, au Centre international des conférences (CIC) Abdellatif Rahal avec la remise des prix à plusieurs opérateurs et professionnels ayant innové en matière de promotion et de développement de l'activité touristique en Algérie.

Présidant la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours de la meilleure œuvre touristique, tenue en présence de membres du Gouvernement, le ministre du Tourisme et de l'artisanat, Yacine Hamadi a souligné l'importance de cette 2e édition du Trophée du tourisme 2022 initiée par le World trade centrer en 2019 dans le but "d'encourager les opérateurs et professionnels du secteur à améliorer et à développer leurs prestations et établissements hôteliers pour la relance du secteur du Tourisme".

Cette deuxième édition intervient au moment où "le monde observe une décrue de la crise sanitaire induite par la pandémie Covid-19", aux graves retombées sur les économies mondiales", a affirmé le ministre, arguant que l'Algérie a essayé de s'adapter à cette situation difficile à travers le recours à des pratiques alternatives complémentaires pour créer l'activité et gérer la crise, notamment dans le domaine du tourisme".

M. Hamadi a rappelé la grande importance accordée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune à la promotion du secteur du Tourisme, locomotive de l'économie nationale, susceptible de contribuer à la sortie progressive de la dépendance aux hydrocarbures, eu égard aux atouts naturels et aux potentiel touristique du pays et au riche patrimoine historique et culturel", soulignant l'importance de développer le tourisme domestique, à travers la promotion des prestations touristiques de manière à répondre aux aspirations de la famille algérienne".

Le ministre a préconisé, dans ce sens, une révision des tarifs actuels pour créer une véritable compétitivité entre les investisseurs".

La remise des prix aux lauréats de cette compétition se veut une reconnaissance du haut niveau de la concurrence qu'ont atteint les opérateurs en la matière de par leurs produits et offres touristiques innovantes commercialisés aux marchés local et international, a estimé le ministre.

M. Tibaoui a fait savoir que son établissement ne ménage aucun effort en matière de promotion de la destination Algérie, affichant sa conviction que l'Algérie possédait "tous les atouts d'un tourisme diversifié qui lui permettra de développer cette activité à travers l'appui à l'investissement, la promotion des services hôteliers, la création de start-up spécialisées, la mise en place des plateformes numériques pour faire connaitre le produit national et le renforcement du tourisme interne.

Deux prix de solidarité ont été remis à l'hôtel "Mazafran" et le groupe hôtelier "AZ" pour leur geste humanitaire à savoir l'accueil des citoyens placés en confinement pendant la crise pandémique.

Les deux premiers prix du meilleur ouvrage artistique en tourisme ont été remportés respectivement par la maison d'édition Zaki Bouzid et Nadir Djama.

Le prix du meilleur guide touristique revient à la maison d'édition "Al Bayazine", alors que les deux brillants journaliste de Canal Algérie Hichem Daou et Nadia Abada se sont vu attribuer le prix du meilleur reportage en tourisme.

Le prix de la meilleure vidéo promotionnelle est revenu à "Green info", tandis que celui de la meilleure start-up en tourisme est revenu à Imenium Bio et Shedio.

Les lauréats ont exprimé leur remerciements, à l'occasion, pour ce geste qui est à même de lesencourager pour amorcer la relance touristique.