Sénégal: Trois cadres de Diambars s'apprêtent à rejoindre des clubs de la Lettonie

Dakar — Trois joueurs cadres de Diambars (Ligue 1 sénégalaise), El Hadj Bachir Ngom, Ousseynou Niang et Mor Talla Gaye, vont rejoindre le championnat de football de la Lettonie, a déclaré à l'APS le directeur technique de ladite académie, Moussa Kamara, dit Big Boy. "Pour le moment, un seul d'entre eux est parti, El Hadj Bachir Ngom. Ousseynou Niang et Mor Talla Gaye vont partir bientôt, en fin de semaine", a-t-il précisé, confirmant une information de Wiwsport, un site d'informations sportives.

"La relève va être assurée par des jeunes", a assuré le directeur technique de Diambars, en réponse à la question de savoir si le club de Saly-Portudal risque ou pas de subir les conséquences du départ des trois titulaires. "C'est (... ) la philosophie de Diambars de se positionner le plus haut possible et de former les jeunes à la compétition", a ajouté Moussa Kamara. Le directeur technique de Diambars affirme qu'il souhaitait trouver des championnats meilleurs que celui de la Lettonie pour la destination des trois joueurs. Le défenseur central Seydina Keïta, de Diambars, a rejoint un club letton avant Ngom, Niang et Gaye. La Lettonie, une ancienne république soviétique indépendante depuis 1991, est membre de l'Union européenne depuis mai 2004, et de la zone euro depuis janvier 2014.