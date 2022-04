Sénégal: La bonbonne de gaz domestique devient introuvable dans certains quartiers de Dakar

Dakar — La bonbonne de gaz butane à usage domestique, très utilisée par les ménages, est un produit qui se trouve difficilement depuis quelques jours dans certains quartiers de Dakar.

La plupart des distributeurs de quartiers tels que Fass, la Gueule Tapée, la Médina ou Colobane renseignent que leurs stocks sont épuisés depuis plusieurs jours. Ils disent aussi avoir des difficultés pour s'approvisionner en gaz butane domestique, alors même que le Ramadan, mois de grande consommation, vient de débuter. A la station-service Shell de l'avenue Blaise Diagne, à la Médina, un des pompistes en charge de la vente du gaz butane à usage domestique reconnait que "les bouteilles de deux et six kilos sont épuisées depuis quelque temps, il ne me reste plus que celle de 12 kilos", répond-il au reporter de l'APS. Un automobiliste trouvé sur place explique avoir fait presque tous les points de vente de la Médina, en vain, "même dans les stations-services on ne trouve pas de gaz", a-t-il lancé.

Bonbonne de deux kilos entre les mains, le visage relativement marqué par les rigueurs de début de jeûne, Omar Dieng assure avoir fait plusieurs boutiques de Colobane pour recharger sa bouteille. "Je pense qu'il y a pénurie de gaz", lâche-t-il en conclusion. "Depuis hier nuit, ajoute-t-il, comme pour convaincre son interlocuteur, je trimbale ma bouteille d'une boutique à une autre, entre Colobane et la Médina, sans trouver de gaz". Une situation qui laisse de plus en plus penser à un manque sur le marché, au grand dam des ménages qui souffrent de cette situation. "Il n'y a pas de gaz ici à Colobane, nous avons fait tous les distributeurs que nous connaissons en vain", fait observer avec dépit une jeune fille trouvée dans une boutique à Colobane, une bonbonne de six kilos entre les mains.

Accompagnée d'une autre jeune fille, elle espérait pouvoir s'approvisionner auprès de ce distributeur. Ses attentes ont été déçues, comme elle le craignait peut-être. A la station-service Total de Colobane, le dépôt est presque vide, à part quelques bonbonnes de 12 et 6 kilos entassées et tout aussi vides. "Ça fait longtemps que nous n'avons plus reçu de bouteilles chargées", reconnait un des pompistes. Le directeur du commerce intérieur, Omar Diallo, dont les propos sont rapportés par l'édition de jeudi de Sud Quotidien, assure que plutôt qu'un manque, cette situation est la conséquence d'une guerre de positionnement entre sociétés de distribution. "Il n'est pas question de pénurie, mais plutôt un contentieux entre les sociétés en charge de la distribution", a-t-il soutenu.