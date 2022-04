Maroc: Le Printemps des poètes s'invite à Chefchaouen

Aux rythmes de trois instruments de musique à cordes, l'oud, la guitare et le violon, les amoureux de la belle parole poétique ont été emportés dans un univers empreint de magie et de charme, dans le cadre des activités du Printemps des poètes, tenues ce week-end à Chefchaouen.

La poétesse libanaise Nada El Hajj et le poète marocain Abdellatif Benyahia étaient les invités d'honneur de cette manifestation culturelle, organisée par l'Association "Les Amis d'Al Mouaatamid" à Chefchaouen, en partenariat avec la Direction provinciale de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, la commune urbaine et le Centre culturel, qui a plongé le public dans un univers magique empreint de spiritualité, d'amour et de paix. Le secrétaire général de l'Association "Les Amis d'Al Mouaatamid", Abdelhak Benrahmoun, a souligné que cet événement vise à célébrer la poésie et les poètes, en mettant à l'honneur des figures emblématiques de la scène littéraire et culturelle du Liban et de Tanger, Chefchaouen et d'autres régions du Royaume.

Pour sa part, le directeur provincial de l'éducation nationale à Chefchaouen, Abdelghafour Azzawi, a mis l'accent sur l'importance de ce genre de manifestations culturelles, qui visent à promouvoir l'écriture créative et à permettre aux élèves des établissements scolaires de la province d'entrer dans le monde de la poésie et d'en découvrir les lettres de noblesse.

Quant au président de la commune de Chefchaouen, Mohamed Sefiani, il a indiqué que l'Association "Les Amis d'Al Mouaatamid" joue un rôle pionnier dans la promotion du rayonnement touristique et culturel de Chefchaouen, notamment à travers l'organisation du Festival national de la poésie marocaine moderne, notant que cette manifestation témoigne du rôle de l'Association dans le développement des relations culturelles avec les créateurs arabes et marocains. Cette rencontre a été marquée par des performances artistiques et des lectures poétiques, données notamment par les invités d'honneur, les poètes Abdelkrim Tabal et Abdeljaouad El Khnifi, et les artistes Zahra El Bouanani et Omar Ben El Ahmar.