Maroc: La Commission d'aide à la production des œuvres cinématographiques dévoile les projets de films admis à l'avance sur recettes

La Commission d'aide à la production des oeuvres cinématographiques a dévoilé les projets de films admis à l'avance sur recettes au titre de la première session de l'année 2022. Lors de cette session, la Commission a examiné, pour l'avance sur recettes avant production, 32 projets de long-métrage, 03 projets de courtmétrage, 02 projets de documentaire et 05 projets pour la contribution à l'écriture du scénario, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM), ajoutant que la Commission a également procédé à l'examen pour l'avance sur recettes après production de 04 films de long métrage, un documentaire sur la culture, l'histoire et l'espace sahraoui Hassani et 07 films de court métrage.

Dans la catégorie des documentaires surla culture, l'histoire et l'Espace sahraoui hassani, la Commission a examiné 27 projets candidats à l'avance sur recettes avant production, précise la même source. Au termes de ses délibérations, la Commission a décidé d'accorder dans la catégorie des films de fiction, une avance sur recette (avant production) d'un montant de quatre millions cinq cent mille dirhams (4.500.000DH) au projet de filmde long métrage intitulé "L'héritier des secrets" présenté parla société "Awman productions" qui sera réalisé par Mohamed Nadif, d'après le scénario de Mohamed Nadif et Olivier Coussemacq. La Commission a, en outre, décidé d'accorder une avance sur recette (avant production) de quatre millions de dirhams (4.000.000 DH) au projet de film de long métrage intitulé "La guerre des six mois" présenté par la société "Heracles Productions" qui sera réalisé par Jilali Ferhati, d'après son propre scénario. De surcroît, un montant de trois millions cinq cent mille dirhams (3.500.000 DH) est accordé au projet de film de long métrage intitulé "Le lac bleu" présenté par la société "Les films du sud" qui sera réalisé par Daoud Aoulad-Syad, d'après le scénario de DaoudAoulad-Syad,Adelmjid Seddati et El Houssain Chani.

Trois millions de dirhams (3.000.000 DH) sont octroyés au projet de film de long métrage intitulé "Africa Blanca" présenté par la société "Saissmedit" qui sera réalisé par Moulay Larbi Alaoui Lamharzi, d'après son propre scénario, en plus de deux cent mille dirhams (200.000 DH) au projet de court métrage intitulé "Chikhates" présenté parla société "Ciné-scène international", qui sera réalisé par Ayoub Layoussifi, d'après le scénario de Ayoub Layoussifi et Yamina Zarou. Par ailleurs, une contribution à la réécriture de scénario d'un montant de cinquante mille dirhams (50.000 DH) est accordée au projet de longmétrage intitulé "Juste à côté de la mer" présenté par la société "SigmaTechnologies", quisera réalisé par Rachid Hamman d'après son propre scénario, et d'un montant de cinquante mille dirhams (50.000 DH) au projet de long métrage intitulé "Radia" présenté par la société "Yaz'Image" qui sera réalisé par Khaoula Assebab d'après son propre scénario. Une contribution à l'écriture de scénario d'un montant de cent mille dirhams (100.000 DH) est accordée au projet de long métrage intitulé "Bella" présenté par la société "Tamawayt Productions" quisera réalisé par Mohsine Besri d'aprèsson propre scénario.

S'agissant des documentaires sur le culture, l'histoire et l'espace sahraoui hassani, une avance sur recettes(avant production) d'un montant de neuf cent cinquante mille dirhams (950.000 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé "Nisaa Al Haseer" présenté par la société "Atlantis Films" qui sera réalisé par Moulay Khalid El Boumeshouli, d'aprèsle scénario d'Aomar Mayara. Une avance sur recettes(avant production) de huit cent cinquante mille dirhams (850.000 DH) est accordée au projet de documentaire intitulé "KhaymatRag" présenté par la société "City Art Production Sud" qui sera réalisé par Sidi Mohamed Fadel El Joumani, d'après son propre scénario. Aussi, la Commission a décidé d'octroyer huit cent vingt mille dirhams (820.000 DH) au projet de documentaire intitulé "Le voyage" présenté parla société "Si Films" qui sera réalisé par Said Zeribiaa, d'après le scénario de Saadani Dadda.

Un montant de sept cent cinquante mille dirhams (750.000DH) est accordé au projet de documentaire intitulé "La Coshta" présenté par la société "Babylon Entertainment" qui sera réalisé par Dounia Niouf, d'après son propre scénario. Le même montant est accordé au projet de documentaire intitulé "Le désir caché" présenté par la société "Kiarostime Production" qui sera réalisé par Fouad Azmi d'après le scénario d'Essalouki Hamoudi et El Ghalia Yarra. Dans la même veine, un montant de sept cent mille dirhams (700.000 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé "Houna SawtAlwahda" présenté parla société "Yaneta" qui sera réalisé par Rachid Kasmi d'après son propre scénario. En ce qui concerne la contribution à l'écriture de scénario, le CCM relève qu'un montant de quarante mille dirhams(40.000 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé "Le SageBabi" présenté parla société "Chahd Pro" et réalisé par Allal El Alaoui d'après le scénario de Mohamed Fadel El Fairasse.

Un montant de quarante-mille dirhams (40.000 DH) est accordé au projet de documentaire intitulé "Khwalef lemjad" présenté par la société "Zarmedia" qui sera réalisé par Younes Bouhmala d'après le scénario d'Otmane Sailoum.

Cette session a été tenue sous la présidence de Mme Ghita El Khayat, en présence des membres Laila Charadi, Sofia Habiba Belkacem, Fatima Zehra Bencherki, Loubna Tahiri, Nezha El Hadrami et Omar Benlkhemmar, Hamid Tbatou, Hamanna Maalainine et Mourad Latifi.