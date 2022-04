Gambie: Accord entre le gouvernement et l'union des transports concernant l'augmentation des coûts du transport et d'autres sujets

Suite aux négociations entre le gouvernement de la Gambie, l'Union Générale des Transports et les autres acteurs du secteur du transport concernant la pétition présentée par l'Union Générale des Transports (GTU), le public est informé que le gouvernement de la Gambie, de par le Conseil National de Sécurité et le Cabinet, a approuvé les accords signés par les partis ci-dessus mentionnés, et ce, pour une mise en œuvre immédiate. Les sujets qui font l'objet d'un accord sont les suivants:

Augmentation générale des coûts du transport sur les routes nationales sélectionnées

Réduction des tarifs de traversée du Pont de la Sénégambie

Mise en opération du système de file d'attente au Port de Banjul

Introduction de la licence/ permis de route

L'objectif principal de ces accords avec l'Union Générale des Transports est de faciliter le mouvement des personnes et des biens dans le pays et à l'étranger. Dans cette optique, ces accords entreront effectivement en vigueur à compter du Lundi 11 Avril 2022.

Par conséquent, tous les transporteurs et operateurs désireux d'emprunter les routes figurant dans le schéma de licence itinéraire tel qu'indiqué dans le communiqué précédent publié par le Ministère, sont priés de remplir les modalités d'inscription avant ou à la date du 11 Avril 2022.

Le Ministère du Transport, des Travaux et des Infrastructures est responsable des inscriptions et de la livraison des permis et vignettes, et ce, gratuitement, dans les différents entrepôts de la Grande Banlieue de Banjul et de la Région de West Coast,

Les conducteurs de véhicules de transport sont vivement exhortés à se plier aux exigences des modalités de fonctionnement du schéma de licence itinéraire. Tout manquement à cette règle pourrait entrainer des pénalités et sanctions comme le prévoit la Loi sur les Infractions Routières et ses textes réglementaires. Le Bureau de l'Inspecteur Général de la Police, de par le Département de la Circulation, a été ordonné de veiller à la mise en œuvre effective de cette règle.

La coopération du public en général et des conducteurs de véhicules de transport en particulier est donc vivement sollicitée.

