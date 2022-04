Ile Maurice: MASA - Pas d'artistes élus au "Board" depuis presque un an

Bientôt un an que la Mauritius Society of Authors (MASA) opère sans artistes élus au conseil d'administration. La dernière élection des sept représentants d'artistes remonte au 22 avril 2018. Leur mandat terminé, l'élection de quatre représentants d'artistes - organisée par la Commission électorale - est prévue dans un premier temps pour le 27 juin 2021. Mais cette élection est reportée par voie de communiqué par la MASA, deux jours avant le scrutin.

Deux raisons officielles ont été avancées pour justifier la non-tenue de ces élections depuis bientôt un an. Répondant à une question parlementaire la semaine dernière, Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel, a indiqué que d'une part, c'est à cause des restrictions sanitaires. Et d'autre part, qu'avant une élection, "il faut qu'il y ait une assemblée générale avec un quorum d'un minimum de 70 membres" de la société des droits d'auteur. Avant d'ajouter : "It was not possible for MASA to hold the election, so we are waiting."

On sait que les présentes restrictions sanitaires ont été prolongées jusqu'en juin. Le ministre a indiqué avoir discuté de la situation avec la Commission électorale et qu'un avis légal sera recherché, "pour voir si c'est possible d'organiser l'assemblée générale indépendamment des élections aussi vite que possible".

À une question supplémentaire concernant le non-prolongement du mandat des derniers artistes élus, le ministre a souligné que cela aurait été possible, "s'ils avaient été des membres nommés. Mais comme ils ont été élus, à la fin de leur mandat, ils ne font automatiquement plus partie du conseil d'administration de la MASA".

Le député travailliste Fabrice David a voulu savoir quelle est la légitimité de ce board qui opère avec des représentants de divers ministères et aucun représentant élu des artistes. Selon le ministre, "dire que la MASA est amputée des artistes, is not really correct". Il a rappelé que l'artiste-producteur Gérard Louis a été nommé président du board. Un second membre nommé par le ministère - Kishore Taucoory, des Bhojpuri Boys - siège également au conseil d'administration. Il a été nommé après les élections de 2018, quand aucun candidat ne s'est présenté dans la catégorie "other works". Pour rétablir l'équilibre des sept représentants d'artistes, le choix du ministère des Arts et du patrimoine culturel s'était porté sur Kishore Taucoory.

Interrogé, l'artiste-producteur Bruno Raya souligne : "Ce n'est pas normal que la MASA ne tourne qu'avec des nominés." Signe, selon lui, de la mainmise du ministère de tutelle sur la société des droits d'auteur. "Vir gos vir drwat se mem patron."

Aux élections de 2018, les six élus étaient : Jean Jacques Arjoon, Gunessham Hurry, Gérard Louis et Greta Boulaye, ainsi que Sedley Assonne et Richard Hein. En août 2020, Gérard Louis avait démissionné comme membre élu pour accepter le fauteuil de président de la MASA.