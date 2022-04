Congo-Kinshasa: Kinshasa - Diminution d'affluence des véhicules dans les stations-services

Une diminution considérable d'affluence des véhicules dans les stations-services à Kinshasa pour s'approvisionner en carburant, a été observée mercredi 6 aavril. Les automobilistes rencontrés par Radio Okapi ont exprimé leur soulagement après trois jours de galère.

La difficulté relative à l'accès à l'essence au sein des stations-services s'améliore de plus en plus à Kinshasa. Alors que des longues files de véhicules s'observaient encore jusqu'au mardi 5 avril dans la soirée, la situation se présente différemment ce jour dans plusieurs communes de la capitale congolaise.

Il s'observe une diminution considérable du nombre de véhicules qui tentent de s'approvisionner en essence.

Les automobilistes sont soulagés.

" La situation aujourd'hui a pas mal évolué par rapport aux deux derniers jours. Les fois passées c'était un peu plus difficile de se procurer du carburant, mais aujourd'hui, je dirais qu'il y a un peu plus de facilité. Il n'y a pas trop de files d'attentes dans les stations. Comme là, je viens de me procurer mon carburant, j'ai fait presque 5 minutes d'attentes, alors que l'autre fois c'était vraiment difficile, j'avais fait presqu'une heure pour m'en procurer", déclare un conducteur de véhicule.

Du coté des personnes trouvées sur les arrêts de bus également, c'est un sentiment de satisfaction qui se manifeste, car la circulation est assez fluide.

" Aujourd'hui, la circulation est vraiment bonne, on ne traine pas vraiment à l'arrêt. Je vois vraiment qu'il y'a évolution. On espère que ça va continuer comme ça, puisque si on essaie encore de retourner en arrière, ça sera encore difficile pour la population. Surtout que nous sortons tous les jours", ajoute un habitant qui utilise souvent le transport en commun.

En début de semaine, le ministre des Hydrocarbures, Didier Budimbu, a rassuré la population congolaise qu'il n'y a nullement pénurie d'essence dans le pays.