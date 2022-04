Afrique de l'Ouest: La Côte d'Ivoire va-t-elle extrader Blaise Compaoré ?

Blaise Compaoré, condamné à la prison à vie pour son implication dans l'assassinat de Thomas Sankara, sera-t-il extradé par la Côte d'Ivoire ? Peu probable.

Au Burkina Faso, les avocats de la famille de Thomas Sankara, demandent l'extradition de Blaise Compaoré, condamné ce mercredi (06.04.2022), à la prison à perpétuité, par le tribunal militaire de Ouagadougou, pour son implication dans l'assassinat de Thomas Sankara, en octobre 1987.

Mais, Blaise Compaoré vit en exil en Côte d'Ivoire, depuis qu'il a été chassé du pouvoir en 2014.

Faut-il s'attendre à son extradition au Burkina Faso, en vue de purger sa peine ? Il ne faut pas se faire d'illusions selon les interlocuteurs que nous avons joints à Abidjan, au lendemain de la condamnation de l'ancien président burkinabè.

Blaise Compaoré entretient en effet une solide amitié avec l'actuel chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, qu'il a soutenu dans sa conquête du pouvoir.

Blaise Compaoré, l'Ivoirien

En outre, Blaise Compaoré a obtenu la nationalité ivoirienne après avoir été chassé du pouvoir en 2014. Tout cela rend donc improbable son extradition vers le Burkina Faso.

" Vus les rapports qu'il a avec les autorités ivoiriennes, je ne pense pas qu'il puisse être livré. Et il est citoyen ivoirien, il a la nationalité ivoirienne. Ce statut peut être un frein à son extradition", estime Alexandre Willy Neth, président de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme (LIDHO).

Danièle Boni Claverie, présidente de l'Union pour la République et la démocratie (URD) ne croit pas non plus à une extradition de l'ancien président burkinabè.

"Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire extrade ses ressortissants. C'est normal que les avocats entament cette démarche juridique et demandent son extradition. La justice ne pourra pas le ramener au Burkina Faso mais ça doit être moralement pour lui quelque chose de très difficile à vivre", ajoute pour sa part l'ancienne ministre Danièle Boni Claverie et présidente de l'URD.

Le règne de l'impunité

Pourtant, il existe des précédents d'extradition de criminels entre la Burkina Faso et la Côte d'ivoire et la Cédéao possède une Convention d'extradition censée encadrer cette possibilité. Mais il semble que cette procédure se heurte aux amitiés politiques.

Bamba Drissa du Mouvement ivoirien de défense des droits humains (Midh), regrette que Blaise Compaoré ne puisse pas purger sa peine. Car selon lui, l'absence d'extradition est un nouveau signe de l'impunité dont bénéficient certains dirigeants.

"Que ce soit au Burkina, en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région, l'impunité semble être consacrée par certains dirigeants. Je m'interroge sur la volonté politique que les autorités ivoiriennes auront à extrader Blaise Compaoré qui a acquis la nationalité ivoirienne par mariage" dit Bamba Drissa.

Victoire de la justice burkinabè

Pour Danièle Boni Claverie, il faut cependant saluer la décision rendue par la justice burkinabè après 35 ans d'attente.

"Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà des auteurs et des acteurs, c'est la justice burkinabè qui sort grandi parce que 35 ans après les faits, elle a su dire le droit et nous fait espérer, à nous les Africains, que plus rien n'est tabou et que même un coup d'Etat peut être jugé. Thomas Sankara est un héros pour beaucoup d'Africains. Il pourra être réhabilité", explique l'opposante ivoirienne.

En 2016, la justice burkinabè avait émis un mandat d'arrêt à l'encontre de Blaise Compaoré. Celui-ci vit depuis 2014 à Abidjan où il se fait plutôt discret : juste quelques voyages à l'étranger, notamment au Maroc pour des soins médicaux.