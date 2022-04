Congo-Brazzaville: Mode - Créer une véritable économie autour de la filière

L'association Mode 242 que dirige Sakia Lekoundzou a organisé, le 6 avril à Brazzaville, une conférence débat sur le thème " La création de richesse par l'économie de la mode ". Des réflexions de stylistes, modélistes et créateurs ont jailli sur la mode en tant que secteur économique à part entière.

Louison Mbeya Mugaza et Lydie Okosa, deux stylistes venus de la République démocratique du Congo, ont exposé sur l'univers économique de l'industrie de la mode afin d'édifier, de sensibiliser et de conscientiser le public venu nombreux. La mode, ce n'est pas que les vêtements, ont -ils expliqué. " La mode est une industrie. Elle va de la formation jusqu'à la valeur ajoutée que l'on donne au produit brut. Pour y arriver on fait usage de la matière, du coton qu'on doit cultiver, le rendre textile et on doit tenir compte du créateur de mode qui doit imaginer un modèle pour donner forme à un vêtement ", a souligné Lydie Okosa.

L'industrie de la mode est un long processus qui nécessite beaucoup de travail, d'investissement et du temps en ce sens qu'elle impacte positivement plusieurs domaines, notamment le tourisme, la construction des écoles de mode, etc.

A la question de savoir quels sont les mécanismes que l'on doit mettre en pratique pour donner de l'élégance à ce secteur, Louison Mbeya n'a pas manqué de citer quelques stratégies. " La réussite d'un secteur est progressif. Il faut d'abord trouver des projets, se faire accepter par nos concitoyens qui vont consommer ces produits locaux de sorte que ce secteur émerge. Il faut également mettre sur pied une industrie forte et commercialiser sinon, le travail est vain ", a-t-il dit, et d'ajouter que " le secteur de la mode en France, c'est 93 milliards de dollars de produit intérieur brut, en Angleterre c'est 5% du budget national. C'est pour dire que la mode peut rapporter plus de chiffre si et seulement si la consommation locale est à la hausse ".

Les professionnels de la mode ont également profité de lancer un message au gouvernement. Un cri de cœur pour que les Etats soutiennent cet écosystème qui contribue à créer des emplois et diversifier les économies. Pour les deux créateurs, " il faut investir dans l'humain pour industrialiser ce secteur de la mode qui est rentable et peut aider à remplir les caisses de l'Etat et à contribuer à l'économie nationale. Nous voulons avoir des ministres avec une nouvelle vision ". Notons qu'à la fin de cette année, un colloque international sera mis en place par les acteurs de la mode des deux rives du fleuve Congo afin de réfléchir autour de ces problèmes qui enfreignent ce secteur.