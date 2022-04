Congo-Kinshasa: La détention de François Beya est " illégale et irrégulière ", dénonce Human Rescue

La détention de l'ex-conseiller du Chef de l'Etat en matière de sécurité, François Beya, à la prison Centrale de Makala est illégale et irrégulière et entachée d'un vice de procédure. Le coordonnateur national de l'ONGDH Human Rescue, Me William Wenga, l'a déclaré jeudi 7 avril à Kinshasa.

" L'organisation nationale des promotions, protections et défense des droits de l'homme de la RDC, Human Rescue, dénonce la détention illégale et irrégulière de M. François Beya à la prison centrale de Makala ", a-t-il affirmé, lors d'un point de presse.

Me Wenga demande aux autorités judiciaires de légaliser l'arrestation de François Beya en le déférant devant un parquet général, conformément à l'article 18 de la Constitution.

" L'ex-conseiller spécial du Chef de l'Etat en matière de sécurité devait normalement être transféré à son juge naturel, et non à la prison de Makala, d'où notre demande, aux autorités judiciaires de la RDC de légaliser l'arrestation de François Beya devant un parquet général, et à son tour, ce parquet pourra instruire ce dossier pour toutes fins utiles et cela conformément à l'article 18 de la constitution de la RDC. Faire le contraire est un vice de procédure. Et nous en tant qu'organisation de promotions, protections et défense des droits de l'homme, nous n'hésiterons pas de dénoncer auprès des institutions tant nationales qu'internationales de droits de l'homme ", a poursuivi Me William Wenga.

Pour lui, François Beya devrait être " immédiatement " libéré.