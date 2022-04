Sénégal: " Il faut éviter d'agresser le cuir chevelu et surtout éviter les produits défrisants ", Abdoulaye Mbaye, dermatologue

interview

Quelles sont les conséquences du défrisage?

Les conséquences du défrisage se ressentent directement sur les cheveux. Avec le défrisage, les cheveux sont cassants ; donc, dès que vous faites une traction, ça se casse, les touffes de cheveux peuvent disparaître et cela peut provoquer une alopécie.

L'alopécie peut-elle être traitée ?

L'alopécie peut être traitée, en tant que maladie, parce qu'il y a des gènes qui sont sous la peau et qui détruisent les phanères au niveau de la peau sous-jacente. Donc là, facilement, les cheveux vont s'assécher. Quand on a les cheveux secs, il faut mettre des pommades pour pouvoir ramollir et essayer de les traiter. Mais pour le défrisage, il faut d'abord humidifier les cheveux pour pouvoir les traiter, surtout traiter ce qu'on appelle les phanères au niveau de la peau, là où les cheveux sont fixes.

Pourquoi dit-on que le défrisage est dangereux, pour la santé?

On peut défriser sans pour autant utiliser une chaleur vive ; on peut se défriser et mettre des pommades pour humidifier les cheveux et ne pas utiliser une chaleur très dense qui va agresser la peau. Et cela peut amener même des complications parce que, déjà quand il y a une traction, il y a des touffes de cheveux qui s'enlèvent. Maintenant, pour les faire pousser, cela peut causer des problèmes et c'est tout un processus pour les faire repousser.

Faut-il éviter les produits chimiques ?

Il faut éviter d'agresser le cuir chevelu et surtout éviter les produits défrisants. Ce n'est pas indiqué pour les cheveux cassants. Si les cheveux sont en bonne santé, on peut faire le défrisage, mais de manière très espacée, une fois tous les trois mois. Cependant, je ne le conseille pas. Il faut prendre soin de ses cheveux en les hydratants, les faire vivre, bien les laver et y appliquer les pommades.

Quels conseils prodiguez-vous pour l'entretien des chevaux ?

Pour entretenir les cheveux, il faut éviter de trop les exposer au soleil. Avoir l'habitude de mettre des foulards, surtout pour les femmes. Il existe des savons en topique, qui assèchent les cheveux ; donc c'est contre indiqué. Il faut toujours mettre du beurre de karité, de l'huile de ricin qui peuvent être bénéfiques pour les cheveux.