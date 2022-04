Ile Maurice: Port-Louis - Polémique autour de la démolition d'un vieux mur

Un mur situé à la rue George Guibert, à Port-Louis, fait-il partie de l'enceinte de la Cour suprême qui est classée sur la liste du National Heritage Fund ? Oui, pour Osman Mahomed et Yannick Cornet, ancien président du National Heritage Trust Fund, et non pour la municipalité de Port-Louis. Une question d'Osman Mahomed adressée au ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, soulève une polémique actuellement.

Le mur en pierre a été secoué lors du passage du cyclone Batsirai. À n'importe quel moment, ces pierres peuvent céder sur cette ruelle de la capitale, qui est barricadée et interdite aux véhicules depuis une visite d'Osman Mahomed sur le site, il y a plus d'une dizaine de jours.

Dans sa réponse, Anwar Husnoo a indiqué qu'il a obtenu des renseignements auprès de la municipalité et que cette dernière a demandé que ce mur soit démoli. Une information que nous a confirmée le lord-maire, Mahfooz Cadarsaib. Ce dernier a ajouté que depuis quelques jours, un "pull down order" a été émis.

Pour Osman Mahomed, c'est un pan de l'histoire qui disparaîtra s'il y a démolition. Il est d'avis que la municipalité aurait dû chercher toutes les avenues pour éviter la démolition. "J'ai demandé au ministre de faire appel à la France, par exemple, avec laquelle il y a des accords, pour la sauvegarde de notre patrimoine."

Pour Yannick Cornet, c'est un long mur qui se joint à l'ancienne prison, derrière le bâtiment Renganaden Seeneevassen, connu comme le bâtiment NPF. "Il y a des risques que tout le mur soit démoli. La Cour suprême fait partie de la liste du National Heritage Fund et je me demande pourquoi ce mur n'y est pas inclus."

Il se souvient que lors de sa présidence au National Heritage Trust Fund entre 2015 et 2017, il avait travaillé sur un projet de loi pour que tous les bâtiments qui ont plus de cent ans soient sur la liste du patrimoine. Malheureusement, c'est resté au stade de projet de loi et aujourd'hui, on dit que ce mur ne fait pas partie de la liste du National Heritage Fund.