Sénégal: Macky Sall aux côtés de la communauté universitaire pour améliorer l'enseignement supérieur

Dakar — Le chef de l'Etat, Macky Sall, a rencontré, jeudi, la communauté universitaire pour trouver "les voies et moyens d'améliorer" le système d'enseignement supérieur, "à la hauteur des ambitions du Gouvernement et au plus près des réalités actuelles.

"Je vous reçois aujourd'hui dans les mêmes dispositions. Il s'agit d'examiner avec celles et ceux, chargés de diffuser le savoir, les voies et moyens d'améliorer notre système d'enseignement supérieur pour qu'il reste à la hauteur de nos ambitions et au plus près des réalités de notre temps", a dit Macky Sall. Il s'exprimait lors de sa rencontre avec les acteurs de l'enseignement supérieur à la Salle des Banquets du Palais de la République. Etaient présents le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, le ministre du Budget, les Recteurs et chefs d'établissements, les Directeurs généraux, les partenaires sociaux, les anciens Recteurs, entre autres.

"Cette rencontre avec la communauté universitaire est donc surtout, un moment privilégié de réflexion, d'échanges et d'évaluation pour orienter nos prises de décision dans l'objectif que voilà", a indiqué le chef de l'Etat qui a revêtu une toge académique pour la circonstance. Selon lui, "cette rencontre s'inscrit dans le même esprit que celle du 6 août 2013 (... ) sur les Conclusions de la Concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche". Pour le chef de l'Etat, "ce cadre doit donc avant tout, nous donner l'occasion de procéder à un diagnostic, interroger l'existant, nos pratiques et l'articulation de nos moyens, en rapport avec nos ambitions et nos résultats". Selon lui, il s'agira aussi "d'identifier nos forces et faiblesses et de nous projeter sur le futur que nous voulons assigner à notre système d'enseignement supérieur, pour en faire un système, plus performant au service du développement de notre pays, car c'est la finalité de tous nos efforts".

Des efforts consentis dans le secteur de l'Enseignement supérieur Macky Sall est longuement revenu sur les efforts de l'Etat dans le secteur de l'enseignement supérieur depuis 2012. Ainsi, "les dotations budgétaires du secteur de l'enseignement supérieur sont passées de 117 168 128 630 FCFA en 2012 à 241 017 397 555 FCFA en 2022, soit plus du double en dix ans", a-t-il indiqué. Selon lui, ces efforts ont permis l'élargissement de la carte universitaire avec l'ouverture des universités du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (USSEIN), Amadou Mahtar Mbow (UAM), des Instituts supérieurs d'Enseignement professionnel (ISEP), et l'Université virtuelle du Sénégal. A cela s'ajoute le renforcement de l'écosystème universitaire, de ses ressources humaines et de ses équipements. A ce propos, il a relevé que l'évolution du nombre d'enseignants-chercheurs est passée de 2027 en 2015 à 2348 en 2021 et celui des personnels administratifs, techniques et de service (PATS) dans les œuvres sociales de 2745 en 2012 à 6225 en 2021.

Il a cité la construction et l'équipement de 100 laboratoires, la mise en service imminente du supercalculateur, du microscope électronique et des équipements de biotechnologie. Macky Sall a rappelé aussi la construction de nouveaux pavillons pour une meilleure prise en charge des besoins en logement des étudiants, pour un investissement de plus de 79 milliards de FCFA. Le nombre lits qui était de 6030 en 2012 va passer à 43 375 en 2022, et sera donc multiplié par 7, a-t-il promis. Le chef de l'Etat a encore cité l'augmentation considérable des budgets des œuvres sociales (restauration, personnels, frais médicaux, etc.) dont plus de la moitié destinée aux bourses et aides. Ainsi, selon lui, le nombre d'étudiants boursiers est passé de 77 924 en 2011/2012 à 122 778 étudiants en 2020/2021.

Les ressources allouées aux bourses et aides ont presque doublé, passant de 40 milliards en 2011/2012 à 70 milliards en 2020/2021, a ajouté Macky Sall. Il est également revenu sur le recrutement de 200 personnels d'enseignement et de recherche (PER), la réception du siège de l'UVS et l'ouverture de nouveaux Espaces numériques ouverts (ENO) dans 46 départements, constituant un réseau national interconnecté d'un coût de 72 milliards de FCFA, l'appui de l'Etat à la mise en place de plateformes d'enseignement à distance avec le projet "Smart Education". A cela s'ajoutent "l'amélioration substantielle de la pension de retraite des personnels d'enseignement et de recherche, avec l'appui de l'Etat et du Fonds de solidarité, la signature des décrets d'application de la loi n° 2015-02 sur les Universités publiques, l'opérationnalisation des ISEP de Thiès (avec déjà 8 promotions), Diamniadio, Bignona, Matam et Richard-Toll".

De nouvelles universités et des ISEP dans les régions:

Abordant les perspectives, le chef de l'Etat a cité la construction de l'Université Souleymane Niang de Matam et l'Université du Sénégal oriental, les huit ISEP en cours de réalisation par l'Etat avec le soutien de la Banque mondiale (Kaffrine, Kaolack, Kédougou, Kolda, Tambacounda, Sédhiou, Fatick et Louga) et celui de Mbacké avec l'appui de la coopération allemande.

A terme, a-t-il soutenu, le Sénégal disposera d'un réseau de 14 ISEP permettant "une meilleure équité territoriale en matière d'enseignement supérieur, axé sur la diversification des filières et leur professionnalisation qui facilite l'employabilité des diplômés". Il a également cité "la mise en place de plateformes d'enseignement bimodal, la dématérialisation des procédures dans les Universités et la nouvelle armature institutionnelle portée par la signature des décrets d'application de la loi sur les Universités publiques". Selon lui, "cette dernière décision favorise l'harmonisation d'organes tels que les Conseils d'administration et les Conseils académiques pour faciliter une meilleure gouvernance des Universités". "Malgré ces efforts budgétaires et ces réalisations substantiels", Macky Sall se dit "conscient" des limites, soulignant qu'il reste "encore du chemin à faire pour construire le système d'enseignement supérieur de nos rêves".

Il a noté qu'à bien des égards, l'Université "continue d'être instable et de produire des performances relativement en deçà des attentes (... )". A cela s'ajoutent "l'accroissement exponentiel des effectifs d'étudiants, ce qui implique l'accélération des chantiers d'infrastructures et d'équipements, l'insuffisance des personnels d'enseignement et de recherche, le financement limité de la recherche". Il y a aussi la faiblesse des résultats dans bien des facultés et UFR, notamment au 1er cycle, la question de la reconnaissance de certains diplômes, l'articulation encore insuffisante entre l'université, l'entreprise et le marché. Pour le chef de l'Etat, ce sont là, "autant de chantiers à construire ou à parfaire". Selon lui, gouvernement et communauté universitaire "doivent être fiers" de ce bilan.

"Nous en sommes la preuve vivante, puisque pour l'essentiel, nous sommes tous et toutes des produits de l'université sénégalaise", a affirmé Macky Sall, diplômé de l'Institut des sciences de la terre (IST) de l'UCAD. De plus, a-t-il souligné, "si nos universités continuent d'attirer des étudiants et chercheurs d'autres pays, pas seulement de notre voisinage immédiat, c'est bien parce qu'elles continuent de répondre à leur vocation de pôles de diffusion du savoir et du savoir-faire". "Nous sommes tous parties prenantes, responsables et comptables des performances de notre Université. Notre défi commun, c'est de continuer à éprouver et questionner notre système pour le hisser à la hauteur de nos ambitions", a-t-il conclu.