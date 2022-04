Sénégal: Kaffrine - Les éleveurs invités à rembourser les crédit du FONSTAB

Kaffrine — Le Gouverneur de la région de Kaffrine William Manel, a invité jeudi, les éleveurs de cette zone centre, à rembourser les crédits qui leur ont été octroyés dans le cadre du Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB).

"Nous avons des difficultés avec le taux de remboursement qui tourne autour de 50%. Il est appréciable, mais il reste faible comparé à tous les financements qui ont été injectés dans la région surtout le département de Kaffrine qui traîne un peu les pieds", a-t-il expliqué. Le Gouverneur de Kaffrine s'exprimait au terme d'un Comité régional de développement (CRD) portant sur le bilan de la Tabaski 2021 et sur les préparatifs de celle de cette année. "Ce sont des fonds de l'Etat qui doivent être remboursés et pour cela, nous comptons sur la Police et la Gendarmerie au besoin, mais nous privilégions d'abord la sensibilisation. On impliquera la Justice par rapport au non remboursement des crédits", a-t-il fait savoir. Selon le chef de service régional de l'élevage, Assane Ba, le besoin estimatif en bétail de la région de Kaffrine pour la prochaine fête de Tabaski est de 60 000 têtes. "L'année dernière, le total de mouton et chèvres était de 105 000 têtes", a dit M. Ba qui rappelle toutefois que Kaffrine est une zone de transit car plus de 40 000 bêtes sur ce chiffre ont été exportées au niveau de la sous-région et vers l'intérieur du pays.