Sénégal: Kaffrine - Le foirail de Missirah Wadene sera ombragé pour sa rentabilité (Gouverneur)

Kaffrine — Le Gouverneur de la région de Kaffrine (Centre), William Manel, a promis jeudi de trouver des solutions, pour ombrager, le Foirail de Missirah Wadene, une localité du département de Koungheul, pour mieux rentabiliser le site, récemment inauguré, "mais peu exploité". "Les éleveurs se plaignent du manque d'ombrage dans le Foirail de Missirah Wadene mais cela sera pris en compte par le comité local de gestion appuyé par le préfet et le sous préfet" a-t-il assuré. Le Gouverneur de Kaffrine s'exprimait jeudi au terme d'une réunion du Comité régional de développement (CRD) sur le bilan de la tabaski 2021 et sur les préparatifs de celle de cette année. Le marché à bétail de Missirah Wadene, inauguré en 2020, a coûté 93 millions de francs CFA, grâce à un partenariat entre l'Etat du Sénégal et la Banque mondiale.

"Ce serait dommage qu'après avoir investi tant de millions que cet ouvrage ne puisse pas servir de façon optimale, c'est la raison pour laquelle, nous avons demandé que le site soit reboisé. En plus, nous demandons que soient érigées quelques huttes pour accueillir les éleveurs" a-t-il notamment indiqué. Selon le chef de service régional de l'élevage, Assane Ba, le besoin estimatif en bétail de la région de Kaffrine pour la prochaine fête de Tabaski est de 60 000 têtes. "L'année dernière, le total de mouton et chèvres était de 105 000 têtes", a dit M. Ba qui rappelle toutefois que Kaffrine est une zone de transit car plus de 40 000 bêtes sur ce chiffre ont été exportées au niveau de la sous-région et vers l'intérieur du pays.