Sénégal: La ville de Thiès se prépare aux inondations

Thiès — Les maires de Thiès, accompagnés par les services techniques, ont entamé une démarche d'anticipation sur les inondations en perspective du prochain hivernage.

Dans cette perspective, les maires Birame Soulèye Diop (Thiès Nord), Mamadou Djité (Thiès ouest), Ousmane Diagne (Thiès est) se sont réunis dans les locaux de la mairie de Thiès pour plancher avec les services de l'Assainissement, de l'hygiène, les sapeurs pompiers, sur la stratégie à adopter pour faire face aux eaux pluviales.

La rencontre présidée par le maire de Thiès, Babacar Diop, a vu la participation de représentants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès. Elle s'est tenue au lendemain d'une visite de terrain sur des zones inondables de Thiès. Selon le maire de Thiès, lors de la réunion, le curage et le pompage ont été retenus au titre des "solutions conjoncturelles". La rencontre a permis de faire une esquisse de la carte des sites inondables "les plus critiques", et qui devra être complétée par les services techniques, a ajouté Babacar Diop. Il a assuré que la mairie de ville et des trois communes se sont engagées à acheter des motopompes pour faire face aux inondations, en attendant l'appui de l'Etat. La ville de Thiès compte aussi "construire une solution structurelle", en rapport avec l'université de Thiès où le maire Babacar Diop compte se rendre mardi prochain pour une visite officielle. M. Diop souhaite solliciter cette Université pour l'élaboration d'une stratégie durable de lutte contre les inondations. Il a aussi dit que les municipalités comptent miser sur la communication, afin de sensibiliser les populations, qui ont une part de responsabilité importante dans la situation, notamment à travers l'obstruction des canalisations. Lors d'une tournée mercredi, les maires en compagnie des services techniques avaient visité plus de 22 sites, dont les plus "critiques" se situant dans les communes de Thiès Nord et Thiès Sud, notamment le terrain Baye Mass, Thionakh, Sampathé, Nguinth, Keur Mame El Hadji, Médina Fall.

"Sampathé reste un grand problème", a relevé le maire Babacar Diop selon qui "malgré le fait que l'ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal) y a prévu une station d'évacuation, avec deux motopompes, la question du dalot reste entière". "Il va falloir éviter de transférer le problème de Sampathé vers d'autres quartiers", a-t-il prévenu. Les autorités retourneront à Sampathé, pour définir une réponse, avec le maire de Thiès Est, les services techniques, des ingénieurs, les populations, afin d'anticiper sur les inondations, a annoncé M. Diop. Il a assuré que trois autres sites feront aussi l'objet d'une seconde visite. Au-delà du budget de la ville de Thiès (1,8 milliard de FCFA) , qu'il juge insuffisant, Babacar Diop a dit compter sur la "volonté" qui anime les collectivités territoriales, dans le cadre de l'intercommunalité. Pour lui, la "prise de conscience" des nouvelles équipes municipales et leur "refus de la fatalité" liés aux inondations, sont déjà un départ pour résoudre le problème. L'année dernière, Thiès avait reçu sa première pluie au mois de juin.