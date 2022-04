Sénégal: Louga - sit-in des travailleurs de la Santé pour exiger le respect des accords

Louga — L'union régionale du syndicat unique des travailleurs de la Santé et de l'Action sociale (SUTSAS) de Louga (Centre-Nord) a tenu, jeudi, un sit-in, pour exiger des pouvoirs publics, le respect des accords de 2018.

"En 2018, lors d'une grève, le SUTSAS avait déroulé un plan d'action autour de huit points. Suite à un appel du chef de l'Etat, nous avions suspendu notre grève, car il avait promis de travailler sur la rémunération des agents de l'administration. Ce qui était l'une de nos principales revendications, mais jusque-là, rien n'a été fait. Rien à changé pour nous", a indiqué Aly Nadège. M. Nadège, Secrétaire général de l'union régionale du SUTSAS Louga, s'exprimait lors d'un sit-in tenu au niveau de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga. Il a à cette occasion, précisé que "ce sit-in est aussi une manière d'informer les populations des difficultés auxquelles, ils sont confrontées depuis plusieurs années". "Et pourtant, cette année, à notre grande surprise, nous avons été informés que les agents des services de l'Elevage, de l'Agriculture et du secteur de l'Education ont bénéficié de primes et d'augmentation de salaire", a-t-il souligné. "Ce sont ces mêmes privilèges qui nous étaient promis et auxquels nous avons droit", a-t-il expliqué, estimant que leur situation est "injustice et inéquitable". "Nous demandons à ce que tous les agents de l'Etat soient traités de la même manière. Nous voulons que le régime indemnitaire soit réglé pour que nous bénéficions d'indemnité de logement, et que la prime de risque soit indexée et augmentée à 100 000 Francs CFA", a-t-il ajouté.

Le SG de l'union régionale du SUTSAS Louga a dit que "les paramédicaux font le triple des médecins en terme de nombre et abattent une importante charge de travail au sein des structures de santé". De son côté, le Secrétaire général de la sous-section du SUTSAS du district sanitaire de Louga, Opa Diama Diallo, a indiqué que ce mouvement d'humeur est leur "dernier recours pour faire respecter les engagements pris par l'Etat du Sénégal depuis 2018". "Nous exigeons une application des accords. Nous avons assez attendu. La grève est notre seule arme et nous ne reculerons pas tant que nos revendications ne seront pas satisfaites", a-t-il assuré M. Diallo a ensuite invité le ministre de la Santé et de l'Action sociale à recevoir les syndicalistes pour une issue favorable.