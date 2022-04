Sénégal: Kaolack - De la drogue et des médicaments prohibés incinérés par la Douane

Kaolack — La direction régionale des Douanes du Centre (Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel) a incinéré jeudi de la drogue et des médicaments prohibés d'une valeur totale de 40 milliards 702 millions 521 mille 562 Francs CFA, a appris l'APS.

La cérémonie d'incinération est tenue en présence du Gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, de Bourama Diemé, directeur régional des Douanes du Centre et du procureur de la République près du tribunal de grande instance de Kaolack, Cheikh Dieng ainsi que divers acteurs de la santé et des Douaniers.

"Pour la période 2021 et le premier trimestre 2022, la direction régionale du centre a saisi 12 tonnes 994, 16 Kg de chanvre indien pour une valeur d'un milliard 39 millions 532 mille 800 Francs CFA", a révélé, Bourama Diemé. Il s'exprimait en marge d'une cérémonie publique d'incinération de drogue et de médicaments prohibés d'une valeur totale de 40 milliards 702 millions 521 mille 562 Francs CFA. Selon M. Diémé durant l'année 2021 et au premier trimestre de 2022, la direction régionale des douanes du Centre a également saisi 6 Kg de méthamphétamine pour une valeur de 690 millions de francs CFA et un lot de médicaments pour une valeur de 39 milliards 893 millions 501 mille 126 francs CFA.

Lors de la cérémonie d'incinération des produits prohibés, le gouverneur Alioune Badara Mbengue a appelé la population, à davantage collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour "barrer la route aux malfaiteurs". "Il faut qu'on dénonce les malfaiteurs. Ces produits ont un impact très négatif sur le bien-être des populations. L'allié principal des Forces de défense et de sécurité, c'est la population. Il faut donc son implication pour barrer la route à ces marchands de la mort", a-t-il souligné. Les quantités de drogue et de médicaments prohibés concernées comprennent 6 696 Kg de chanvre indien d'une valeur de 667 millions 509 francs CFA, 651,32 Kg de morphine d'un coût de 38 milliards 102 millions 2200 Francs CFA. Parmi ces produits, il y aussi 0,384 Kg de méthamphétamine d'une valeur de 6 millions 240 mille francs CFA et un lot de médicaments d'un coût d'un milliard 926 millions 552 mille 562 francs CFA.