Sénégal: BRVM - Léger repli de la capitalisation du marché des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré un léger repli de 4,487 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce jeudi 7 avril 2022.

Cette capitalisation est passée de 6572,973 milliards de FCFA le mercredi 6 avril 2022 à 6568,486 milliards de FCFA ce jeudi 7 avril 2022. Celle du marché des obligations connait par contre une hausse de 10,5 milliards, à 7621,802 milliards de FCFA contre 7611,302 milliards de FCFA la veille. La valeur totale des transactions s'est établie à 436,322 millions de FCFA contre 279,645 millions de FCFA la veille. L'indice BRVM Composite a enregistré une baisse de 0,07% à 218,21 points contre 218,36 points la veille. De son côté, l'indice BRVM 10 a progressé de 0,04% à 167,65 points contre 167,59 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Filtisac Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 405 FCFA), Sicor Côte d'Ivoire (plus 5,21% à 6 700 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 4,48% à 700 FCFA), BOA Niger (plus 2,91% à 6 895 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 2,56% à 5 800 FCFA). Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 6,47% à 1 085 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (moins 5,70% à 6 120 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 5,17% à 1 100 FCFA), Compagnie Ivoirienne d'électricité Côte d'Ivoire (moins 3,41% à 2 410 FCFA) et BOA Sénégal (moins 2,53% à 2 505 FCFA).