Congo-Kinshasa: Journée mondiale de la santé - Jean-Jacques Mbungani appelle à la prise des mesures urgentes pour protéger la planète

Le monde entier célèbre, le 7 avril de chaque année, la Journée mondiale de la santé. " Notre planète, notre santé " a été le thème retenu cette année et la République démocratique du Congo a opté pour le thème " Notre planète, notre santé vers la Couverture santé universelle ".

Dans son adresse à la nation à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, le ministre Jean-Jacques Mbungani a appelé la communauté internationale à prendre des mesures urgentes pour protéger la planète face aux maladies.

"En pleine pandémie covid-19, sur une planète polluée et face à l'augmentation de pathologies telles que le cancer, l'asthme et les cardiopathies, cette journée est l'occasion d'attirer l'attention de la communauté internationale sur les mesures à prendre d'urgence pour préserver la santé des êtres humains et de la planète ainsi que pour susciter un mouvement visant à bâtir des sociétés axées sur le bien-être ", a-t-il déclaré.

S'appuyant sur les estimations de l'Organisation mondiale de la santé, le ministre a souligné que chaque année, plus de treize millions de décès dans le monde sont imputables à des causes environnementales évitables. Il s'agit notamment de la crise climatique qui constitue la plus grande menace sanitaire à laquelle l'humanité est confrontée. " En effet, la crise climatique est aussi une crise sanitaire. Nos décisions politiques, sociales et commerciales sont à l'origine de la crise climatique et sanitaire. Plus de 90 % des personnes respirent un air pollué résultant de la combustion de combustibles fossiles", a-t-il fait savoir.

La République démocratique du Congo n'est pas à l'abri des changements climatiques. Comme dans la région africaine, a reconnu le patron de la Santé, les effets directs sur les principaux déterminants de la santé, les changements climatiques affectent la qualité de l'air et de l'eau, tout comme la sécurité alimentaire, ainsi que l'habitat et les établissements humains.

" Les répercussions sont évidentes en termes de charge due aux cardiopathies et aux affections pulmonaires, aux accidents vasculaires cérébraux et aux cancers. Les statistiques révèlent que les maladies non transmissibles représentent une proportion croissante de la charge de morbidité", a insisté le ministre. Il a révélé que chaque minute, la pollution de l'air tue treize personnes des suites de cancers du poumon, de maladies cardiaques ou d'accidents vasculaires cérébraux. Dans le même temps, neuf personnes sur dix respirent un air pollué. " Arrêtons de brûler de combustibles fossiles comme le pétrole, le charbon ou le gaz naturel ", a-t-il martelé.

Le ministre de la Santé a lancé un appel à toutes les parties prenantes pour travailler la main dans la main. "Dans cette dynamique, le gouvernement, la société civile, les organisations non gouvernementales et les communautés doivent travailler main dans la main, se donner mutuellement les moyens d'action afin de garantir la prestation continue des services de santé essentiels pendant les événements extrêmes futurs, tout en endiguant l'incidence croissante des maladies liées à l'environnement et à des modes de vie impropres à la santé", a conclu le Dr Jean-Jacques Mbungani.