Congo-Brazzaville: ART - Du théâtre à la carte et du cabaret au menu !

Théâtre à la carte et Gregori Miege inventent le cabaret à Pointe-Noire à travers la formation " L'acteur-Créateur " et deux représentations les 16 et 17 avril. Une course contre la montre pour un spectacle - très - vivant !

Pour Alexandra Guénin, le spectacle se consomme toujours vivant et elle croque dedans à pleines dents avec la Cie Théâtre à la Carte qu'elle dirige depuis 2016. En ce mois d'avril, celle que l'on surnomme Alex innove avec la formation " L'acteur-Créateur ", un concept résolument novateur en République du Congo avec en point d'orgue la création d'un spectacle cabaret, genre méconnu et non répandu dans le 242.

Ce qu'on aime chez Alex est cette douce folie qui n'a rien d'un euphémisme chez elle et qui fait voler en éclats les normes établies des spectacles autrefois formatés. Brillante pour innover à sa manière décors et costumes de théâtre, brillante encore pour repenser spectacles de clowns, brillante toujours pour ressusciter castelet et marionnettes, en un mot : brillante ! Cigarette clouée au bec, verre à la main, Alex Guénin déborde toujours.

D'énergie tout d'abord, d'enthousiasme aussi, de créativité inépuisable et de paroles : " Le monde du spectacle c'est mon propre monde et je le fabrique au gré de mes envies et de mon imagination. J'essaie à ce qu'il soit le plus abouti que ce soit sur le plan artistique ou sur le plan humain. J'aime challenger et mon leitmotiv est innover, je suis donc très excitée à l'idée de créer avec Greg et tous les artistes qui suivent cette formation ce spectacle de cabaret ", dit-elle.

Greg ? Lui, c'est Gregori Miege. Il faut dire Greg comme on dit Alex pour aller plus vite, car ce spectacle de cabaret est aussi une course contre la montre dans un nouveau monde. En provenance d'un vol Air France et à peine franchi le hall d'arrivée d'A.A. Neto, Greg était déjà sur la brèche au soir même de sa venue à Ponton la belle, enchaînant au lendemain matin conférence de presse et casting dans l'après-midi jusqu'en fin de soirée. Dans la foulée du casting de la veille, les artistes sélectionnés sont déjà à pied d'œuvre sous la direction de Greg.

Oui, les jours sont comptés, dix pour créer le spectacle et le répéter, deux autres pour en rendre compte au public, le 16 avril à l'hôtel Elaïs, le 17 à l'Espace Culturel Yaro. " Mon objectif n'est pas d'intervenir en tant que metteur en scène mais comme un directeur d'acteurs pour donner aux artistes les moyens de réaliser leur imaginaire et non le mien. Mon souhait est de créer un cabaret qui appartient totalement aux artistes ", lâche le comédien français qui aura notamment donné la réplique à Joey Star et Béatrice Dalle, excusez du peu, dans la pièce mythique de Bernard Pomerance au théâtre des Folies Bergère il y a trois ans.

Pour se faire une idée du cabaret, il faut justement remonter le temps et justement celui des " Folies Bergère " créé en 1869 à Paris où nombre d'artistes célèbres, comme Charlie Chaplin ou Joséphine Baker, pour ne citer qu'eux, auront laissé leurs empreintes. Il est possible d'écrire que le cabaret n'est pas un spectacle en soi mais un ensemble de spectacles, des numéros courts imprégnés de chansons, d'humour, de burlesque, de glamour, de transformisme, de danse... " Le cabaret est un laboratoire, il ne triche pas, il est juste et impitoyable, il apprend l'efficacité et l'assurance ", disait l'acteur et humoriste Smaïn. Pour Gregori Miege le compte à rebours a commencé...