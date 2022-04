Cote d'Ivoire: Education inclusive - TgMaster University lance un programme de Bourses

Permettre à un plus grand nombre de jeunes africains et ivoiriens de bénéficier d'une éducation et une formation de qualité à travers des études supérieures aux standards internationaux.

C'est la mission que s'est assignée le Groupe TgMaster qui, dans sa vision, entend offrir à l'Afrique un vivier important de jeunes intellectuels capables d'impulser le développement socioéconomique du continent. Dans cette dynamique de contribuer solidement à la promotion de la jeunesse par une éducation durable, TgMaster University a mis en place, avec le soutien du Fonds I&P Éducation et Emploi, un programme de bourses d'inclusion et un processus d'admission sous réserve du Bac, pour faciliter l'accès à ses programmes de double diplomation.

Concernant le programme de bourse inclusive, le Directeur général de TgMaster Group, Achille Koukou et Élodie Yahaud, chargée de communication du Fonds I&P, ont livré, mercredi 6avril à Abidjan des détails sur le contenu et le fonctionnement de leur projet. Selon eux, il s'agit d'un portefeuille fondé sur un Matching Grant I&P Éducation et Emploi (IP2E). Autrement dit, un programme de financement hybride constitué de deux piliers, un fonds d'investissement et un fonds d'accès destiné à promouvoir la pertinence, la qualité et l'accès à l'éducation et contribuer à améliorer l'employabilité de la jeunesse africaine. Dans ce mécanisme, ont révélé les deux parties, qui vise le financement( jusqu'à 90% de frais de scolarité d'étudiants sur les critères d'excellence académique, genre (priorité aux filles), et de l'inclusion sociale (le revenu familial), le fonds IP2E apporte au portefeuille un montant équivalent à l'ensemble des dons et subventions par les entreprises partenaires ou personnes physiques, ont-ils expliqué.

Processus d'admission sous réserve du BAC 2022:

Selon les responsables de cette université, ce processus d'admission a deux volets. D'une part, il permettra aux élèves de Terminale de l'année universitaire en cours 2021-2022 de postuler à la fois pour obtenir une admission TgMaster University et de postuler également au Programme Bourses d'Inclusion, d'autre part. En plus de la possibilité d'anticiper sur les options d'études supérieures et de l'opportunité de réserver une inscription pour la prochaine rentrée dans l'un des programmes Bachelor proposés par TgMaster University avec ses partenaires Audencia Business School et Mediaschool en France. Achille Koukou a expliqué que les élèves qui postulent à cette admission bénéficieront de sessions gratuites de coaching prépa Bac en vue de les accompagner dans la réussite aux épreuves du Bac français et ivoirien. Poursuivant, il a souligné que pour la session 2022, tous les élèves candidats au Bac français ou ivoirien pourront postuler sous réserve de leur réussite à cet examen, du 11 avril 2022 au 30 juin 2022 sur le site internet de TgMaster University : https://univ.tgmaster.com