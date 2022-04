Cote d'Ivoire: Université Paris 1 Sorbonne - Ahoua N'doli va dispenser des enseignements en économie

L'Inspecteur général d'État, Théophile Ahoua N'doli a signé le samedi 2 avril 2022, à Paris, un protocole d'accord avec l'Université Paris 1 -Sorbonne en vue d'y dispenser des cours en Économie. Ce protocole d'accord a été signé en présence de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kouakou Bandaman.

L'Inspecteur général a exprimé sa gratitude à l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France pour son soutien, en prenant part à cette signature. Ahoua N'doli Théophile s'est dit heureux d'intégrer le corps enseignant de cette prestigieuse université française pour y dispenser des enseignements. " C'est donc un grand honneur et un grand plaisir de contribuer à la formation des élites de demain. De plus, ces enseignements que je dispense sont à un niveau supérieur et ne représentent pas une trop grande contrainte de temps pour moi ", a indiqué l'Inspecteur général d'État. Théophile Ahoua N'Doli Théophile : Professeur invité en économie à l'université Clermont Auvergne en France Pour rappel, Théophile Ahoua N'Doli Théophile est économiste, auteur de plusieurs ouvrages d'Économie.

Il est, depuis 1995, Professeur-Invité en économie à l'Université Clermont Auvergne en France. Il est l'auteur de l'ouvrage intitulé " Transformation structurelle de l'économie ivoirienne ", publié récemment par les Éditions L'Harmattan. Avec cette sortie, l'auteur est à sa troisième publication sur les questions économiques : "Le réveil de l'éléphant d'Afrique", paru en 2 tomes, en 2017 et "Manuel des Finances publiques" paru en 2019, chez le même éditeur. À cette occasion l'ambassadeur Maurice Kouakou Bandama a rappelé les qualités de l'Inspecteur général d'État. " Vous avez la chance d'avoir avec vous une personne de grande culture économique qui a fait ses preuves dans les plus hautes instances nationales et internationales ", a soutenu Maurice Kouakou Bandama. L'ancien ministre ivoirien de la Culture a évoqué le parcours d'économiste chevronné, d'ancien ministre de l'Industrie, d'ancien Directeur de cabinet du Premier ministre et du Vice-Président de la République et de haut fonctionnaire de la Bceao de Théophie Ahoua N'doli. Pour lui, ce parcours et la culture économique de l'Inspecteur général d'État sont un atout pour ses futurs étudiants assurés d'avoir en face d'eux un enseignant pénétré des questions liées aux grands enjeux économiques contemporains.