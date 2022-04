Bénin: Grammy Awards - Angélique Kidjo renforce sa présence dans la musique mondiale

La Béninoise Angélique Kidjo a remporté son cinquième trophée dans la catégorie Meilleur album musique du monde pour son album " Mother nature ", lors de la 64e édition des Grammy Award, tenue le 4 avril aux Etats-Unis d'Amérique.

Angélique Kidjo devient la plus titrée en Grammy Awards, devançant le mythique chanteur nigérian Fela Kuti. Ce cinquième trophée intervient après ceux obtenus en 2008 pour son album "Djin", en 2015 pour l'album "Eve", en 2016 pour l'album "Sings", en 2020 pour l'album "Célia", un hommage à la chanteuse cubaine Célia Cruz. Ce qui fait d'elle l'artiste africaine la plus titrée individuellement par cette cérémonie récompensant les meilleures productions musicales de l'année à travers le monde.

" La dernière fois que j'ai gagné, j'ai dit que les jeunes artistes africains allaient conquérir le monde. Et à tous les fans, amoureux de la musique, vous êtes toujours là quand nous avons besoin de vous. Quand vous écoutez, nous avançons et nous sommes tous Africains ", a-t-elle déclaré lors de la cérémonie.

En effet, dans l'album " Mother nature " " sorti en 2021, Angélique Kidjo appelle à la conscience collective et individuelle au sujet du réchauffement climatique qui est devenu une problématique et une urgence mondiale. Dans cet album, elle a chanté avec les jeunes artistes émergents africains tels que les Nigérians Yemi Alade et Eazy Burna Boy et le Ghanéen Ghotto Boy.

Une telle collaboration lui assure une population auprès du jeune public et une existence au sein des nouvelles tendances musicales sur le continent. La diva, également ambassadrice de bonne volonté de l'Unicef depuis 2002, continue d'enchanter les mélomanes, malgré son agenda désormais chargé par ses engagements pour diverses causes sociales. Avec sa fondation Batanga créée en 2006, elle œuvre pour l'éducation des jeunes filles et de nombreuses autres causes favorisant la valorisation de la femme à travers l'Afrique.