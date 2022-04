Madagascar: Santé et environnement - Le grand défi du changement climatique

Célébration de la Journée mondiale de la santé, hier, à Mahamasina.

Madagascar est le quatrième pays d'Afrique ayant le plus grand nombre de décès causés par la pollution, tandis que les risques environnementaux ne cessent de causer

Toux, rhume, infections respiratoires aiguës (IRA), pneumonies, asthme, les affections respiratoires ne cessent d'augmenter à Madagascar, et la qualité de l'air n'y est pas étrangère : près de 149 000 cas d'affections respiratoires vus en consultation dans les CSB en 2015, pour grimper à plus de 189 000 en 2020.

Par ailleurs, les conséquences de la dégradation de l'environnement se font ressentir sur le plan de la santé : aggravation de la malnutrition et de la sous-alimentation, maladies respiratoires, stress lié aux catastrophes naturelles, pour ne citer que cela.

Interdépendance. L'occasion de la journée mondiale de la santé, hier, était une nouvelle occasion d'aborder le sujet de la dégradation de l'environnement et de son impact sur la santé. Placée sous le thème " Notre Planète, Notre Santé. Nettoyez notre air, notre eau et notre nourriture. Repensez notre économie, notre société ", la JMS 2022 met l'accent sur l'interdépendance entre environnement et santé.

Le rapport de l'évaluation de la vulnérabilité et de l'adaptation du secteur santé face aux changements climatiques indique que le paludisme, la peste, la diarrhée, les IRA et la malnutrition font partie des maladies impactées, pour leur sensibilité au climat.

Prise de responsabilités. À l'échelle mondiale, la pollution atmosphérique est à l'origine de 7 millions de décès par an. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC), les affections cardiaques, les bronchopneumopathies chroniques, le cancer du poumon et les infections aiguës des voies respiratoires inférieures figurent parmi les principales causes de ces décès, tandis que les changements climatiques devraient entraîner 250 000 décès supplémentaires entre 2030 et 2050. Autrement dit, le changement climatique est la plus grande menace sanitaire à laquelle la planète fait face.

Autant d'éléments appelant à une prise de conscience et une prise de responsabilités en faveur de la préservation de l'environnement, afin de mieux préserver la santé.