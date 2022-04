Cote d'Ivoire: Groupement patronal des Pme du Btp - Les ambitions de Bertin Oria

Les acteurs des petites et moyennes entreprises (Pme) du bâtiment et des travaux publics (Btp) étaient en assemblée générale constitutive et élective le jeudi 7 avril 2022 à Cocody-Angré. Au terme de cette rencontre, ils ont mis en place le Groupement Patronal des Pme du Btp Côte d'Ivoire dénommé G2pme Btp-ci. L'entrepreneur Bertin Oria a été élu par acclamation à la tête de cette faitière.

Dans son programme d'activités, le nouveau patron de ce groupement d'intérêt économique, ambitionne de fédérer les énergies et le génie créateur des acteurs du secteur afin d'en faire une force crédible de propositions dont l'action sera résolument centrée sur la défense et la promotion des intérêts de ses membres.

En sa qualité de président élu, Bertin Oria s'est engagé à une gouvernance qui reposera sur des orientations majeures. À l'en croire son programme et ses objectifs sur la période 2022 -2025 reposeront sur la poursuite de la lutte pour l'apurement des factures impayées, suite aux travaux ordonnés par l'Ageroute et exécutés par les Pme depuis plus de trois ans maintenant, non reconnus par l'État.

Ainsi, il s'agira pour le bureau du G2pme Btp-CI d'œuvrer en priorité pour le paiement total des factures des Pme du Btp, membres du groupement d'intérêt (Gie). Ensuite d'agir pour la reconnaissance des travaux d'urgence ordonnés par l'Ageroute, exécutés par les Pme du G2pme-btp-CI et obtenir leur paiement à 100% par le Fer. Puis, de conjuguer leurs efforts pour la reconnaissance des travaux des visites présidentielles exécutés par les Pme du G2pme-btp-ci sur ordre de l'Ageroute et leur paiement à 100% par le Fer.

55,4 milliards de Fcfa de dettes encore stockées au fer:

Aussi, le président de groupement d'intérêt économique veut user de toutes les voies légales de recours pour le recouvrement de la part des Pme du G2pme-Btp dans les 55.4 milliards de FCfa de dettes encore stockées au Fer au titre des Programmes d'Entretien routier (Per) 2018, 2019 et 2020.

Mieux d'obtenir par tous les moyens légaux, au moins un marché pour chaque entreprise du G2pme-Btp-CI dans le Per 2022 et dans tous les autres projets qui seront lancés dans le domaine de l'Entretien routier en Côte d'Ivoire. Le président Bertin Oria s'est également engagé à élaborer un programme stratégique d'observation des projets du domaine du Btp dénommé Observatoire du g2pme-btp-ci. "Ce sera un instrument de surveillance à l'échelle nationale et internationale de tous les projets. L'objectif est d'établir, à terme, une banque de Données Projets (Bdp) qui déterminera toutes les données des projets de l'État de Côte d'Ivoire sur les 20 et 40 ans à venir (projet cote d'ivoire solidaire à l'horizon 2040). Vous l'aurez compris l'enjeu, c'est la captation d'au moins 30% de ces projets au profit des entreprises membres du G2pme-Btp-CI ", a-t-il conclu. Ce sont soixante-quinze patrons des entreprises du Btp qui ont pris part à cette assemblée générale, constitutive et élective.