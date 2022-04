Cote d'Ivoire: Bouaflé/ Remise de matériels aux femmes du vivrier/Kobenan Kouassi Adjoumani - " C'est une opération pilote qui sera implémentée aux autres filières "

Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie en Côte d'Ivoire, le gouvernement a donné des instructions à l'effet d'apporter des appuis aux femmes opérant dans la production et la commercialisation des produits vivriers.

Et ce, après plusieurs échanges avec les femmes du secteur du vivrier sur leurs préoccupations majeures. Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobenan Kouassi Adjoumani, la journée de célébration des femmes du vivrier organisée, hier, à Bouaflé, trouve tout son sens. Car, au plus fort de la crise due au Coronavirus, elles ont rivalisé d'ardeur, bravant tous les risques, pour apporter de la nourriture aux populations sur l'ensemble du territoire national au péril de leur vie. C'est pour cette raison qu'il s'est réjoui de la remise de kits et matériel agricoles à ces femmes.

Ces équipements sont composés de semences de maraîchers et de riz pour la mise en valeur de 50 ha pour chaque filière, ainsi que d'engrais. Il s'agit de répondre aux premières préoccupations posées par les femmes du vivrier. À ces kits s'ajoutent 100 tricycles qui permettront, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, de faciliter l'évacuation des productions vers les centres de groupage afin d'en faciliter la commercialisation.

Enfin, les Petites et moyennes entreprises agricoles ont été dotées de machines agricoles pour le labour et les opérations de récolte et post récolte. Il s'agit de tracteurs, de faucheuses, de mini moissonneuses et de batteuses-vanneuses. Pour le ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani, la remise de ces machines agricoles sonne le lancement de l'ère d'une véritable mécanisation de l'agriculture ivoirienne. Car, ces engins vont être utiles à toutes les productrices qui veulent étendre leurs champs et en améliorer la productivité. "Comme vous avez pu le constater,

c'est une opération pilote qui sera implémentée au niveau d'autres filières et qui permettra d'apporter une solution pérenne à l'épineux problème de la production du vivrier ", a souligné Kobenan Kouassi Adjoumani aux populations et en particulier aux productrices et aux commerçantes du vivrier venues des coopératives de toute la Côte d'Ivoire. "Ce modèle fera école et contribuera efficacement au développement du secteur du vivrier", car "les producteurs que vous voyez ici sont conscients de la tâche qui les attend ", a-t-il rassuré, avant d'engager les femmes à faire un bon usage du matériel reçu, "car les responsables des marchés ont le regard rivé sur vous pour l'approvisionnement de leurs sites". Pour le ministre d'État, Kobenan Kouassi Adjoumani, qui s'adressait aux femmes, "c'est ensemble, en conjuguant nos efforts que nous parviendrons à atteindre l'autosuffisance alimentaire et reléguer la faim aux oubliettes".