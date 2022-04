Cote d'Ivoire: Concours administratifs et Ena - Un guichet unique pour l'inscription et le dépôt des dossiers

La ministre Anne Désirée Ouloto, a officiellement lancé, hier, à son cabinet au Plateau, les sessions 2022 et 2023 des tests d'entrée à la Fonction publique et à l'École nationale d'administration.

Les candidats aux sessions 2022 des concours d'entrée à la Fonction publique et à la session 2023 du concours d'entrée à l'École nationale d'administration (Ena) disposent désormais d'un guichet unique pour l'inscription et le dépôt des dossiers. Il est également ouvert à la diaspora ivoirienne, à compter de cette année, des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration accuse un déficit. Pour 2022, il est envisagé l'organisation des épreuves à Paris en France. L'initiative pourrait être élargie à d'autres capitales étrangères si l'essai est concluant.

Ces deux annonces phares ont été faites, hier, à son cabinet au Plateau, par la ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration (Mfpma) à l'occasion du lancement des concours administratifs 2022. Anne Désirée Ouloto, qui était face aux journalistes, a indiqué que ces dispositions innovantes ont pour but de consolider les acquis de l'organisation quasi-parfaite des sessions de 2021.

" Je voudrais indiquer que l'étape des inscriptions en ligne sur le site du ministère démarre, pour les concours d'entrée à l'Ena, le 11 avril pour s'achever le 31 mai 2022, et pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin 2022. A titre prévisionnel, ces concours seront achevés avec la proclamation de tous les résultats, le 30 septembre 2022 pour l'Ena, et le 30 novembre 2022 pour les concours administratifs ", a fait savoir Anne Ouloto.

Soulignant que cette année encore, les concours organisés par son département vont se dérouler sous le triptyque " Transparence-équité-célérité ". La ministre a réitéré sa détermination à maintenir fermement le cap au plan organisationnel, technologique et sécuritaire. " J'exhorte en conséquence tous les acteurs à plus d'engagement, de professionnalisme et de probité dans la conduite de leurs missions ", a recommandé Anne Ouloto. En 2021, 9271 candidats ont été admis aux concours de recrutement direct à la Fonction publique et 13495 fonctionnaires ont réussi les concours de promotion, soit un total de 22766 admis.