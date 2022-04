Cote d'Ivoire: Fonction publique - Les concours administratifs 2022 officiellement lancés

La ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto a lancé le jeudi 07 avril 2022, à Abidjan, la session 2022 des concours administratifs de la Fonction Publique et ceux d'entrée en 2023 à l'Ecole nationale d'administration (ENA).

Mme Ouloto a précisé que l'étape des inscriptions en ligne sur le site du ministère de la Fonction publique (www.fonctionpublique.gouv.ci) démarre, pour les concours d'entrée à l'ENA, le 11 avril pour s'achever le 31 mai 2022, et pour les concours administratifs, le 15 avril pour prendre fin le 17 juin 2022. " A titre prévisionnel, ces concours seront achevés, avec la proclamation de tous les résultats, le 30 septembre 2022 pour l'ENA, et le 30 novembre 2022 pour les concours administratifs ", a révélé la première responsable de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Pour les concours administratifs 2021, plusieurs acquis avaient été enregistrés entre autres l'engagement des acteurs par la signature de la charte d'éthique des concours, la création du collège des superviseurs impliquant activement les préfets de région des localités accueillant les épreuves, la personnalisation et le scannage des copies de composition, le traitement informatisé des notes des candidats et la proclamation des résultats par vagues successives. En plus de la consolidation des acquis, la ministre Anne Ouloto a annoncé deux nouvelles mesures importantes notamment la mise en place d'un guichet unique pour les inscriptions et le dépôt des dossiers de candidature, tant pour les concours administratifs 2022 que pour les concours d'entrée en 2023 à ENA et de l'ouverture à la diaspora ivoirienne des concours spécifiques nécessitant des diplômes ou des qualifications de pointe plutôt rares en Côte d'Ivoire et pour lesquels l'administration connaît un déficit. Ainsi pour la session 2022, il est envisagé l'organisation des épreuves à Paris, en République française et cela pourrait être élargi à d'autres capitales à l'étranger si l'essai est concluant.

" C'est le lieu pour moi d'assurer les populations de notre détermination à maintenir fermement le cap en nous engageant dans un processus qui exige, tant au plan organisationnel, technologique que sécuritaire et humain, de la confiance, de la rigueur et de la méthode pour relever tous les défis ", a promis Anne Ouloto. Aussi a-t-elle exhorté tous les acteurs à plus d'engagement, de professionnalisme et de probité dans la conduite de leurs missions et appelle les candidats à se mettre au travail, seul gage de réussite à ces concours. Comme pour l'édition 2021, ces concours administratifs sont placés sous le triptyque "Transparence - Equité - Célérité", en vue de la sélection des meilleures ressources humaines pour l'Administration publique. Au total, 120.149 candidats avaient pris part aux 603 concours organisés au titre de la session 2021 pour 22.766 places dont 9.271 nouveaux fonctionnaires et 13.495 promotions.