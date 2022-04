Cote d'Ivoire: Remise de matériels et intrants agricoles aux femmes du vivrier - Patrick Achi lance le début de la modernisation de l'agriculture ivoirienne

Avec la remise de ce matériel agricole, a déclaré le Premier ministre, il s'agit de conduire la Côte d'Ivoire à l'ère de la mécanisation pour booster la production nationale et garantir l'autosuffisance alimentaire des populations. Les femmes de Côte d'Ivoire opérant dans le secteur du vivrier ont été célébrées, hier, à l'espace Tchin-tchin de Bouaflé en présence du Premier ministre Patrick Achi. La cérémonie a également enregistré la présence de milliers de femmes de la Marahoué.

A cette occasion, le Premier ministre Patrick Achi a rendu hommage à ces femmes qui s'échinent, de jour comme de nuit, sur les routes chaotiques à nourrir toute la population ivoirienne. Après avoir alimenté la Côte d'Ivoire en vivres malgré la pandémie du Coronavirus, ces femmes s'apprêtent à relever le défi de la sécurité alimentaire face à la flambée des prix sur le plan national, conséquence de la guerre en Ukraine. Pour donc appuyer ces productrices dans leurs efforts visant à booster la production et réduire la pénibilité des travaux, ce sont 2,5 milliards de FCFA d'équipements en matériels et en intrants agricoles que le Premier ministre Patrick Achi a remis à 19 coopératives du secteur du vivrier en Côte d'Ivoire.

Selon le Premier ministre, le gouvernement entend ainsi prendre sa part de responsabilité en répondant dans l'immédiat aux préoccupations urgentes exposées au cours des différentes concertations qui ont eu lieu avec les femmes. Mais au delà, en appuyant les femmes du vivrier, il s'agit de lutter contre la cherté de la vie. Pour Patrick Achi , la remise des matériels et intrants agricoles pour booster la production et faciliter le groupage pour une meilleure commercialisation se présente comme le point de départ " de la modernisation agricole en Côte d'Ivoire, le début de la révolution verte " qui devra s'étendre dans les jours prochains au secteur des ressources animales et halieutiques, par l'intensification de la production nationale de bovins, d'ovins, de caprins, de volailles. De sorte à garantir un approvisionnement sans discontinuer des Ivoiriens en viande.

Après avoir salué le sens de la responsabilité et de l'engagement solidaire des femmes de Côte d'Ivoire et en particulier celles de la Marahoué, leaders dans le secteur du vivrier, le Premier ministre Patrick Achi a énuméré un chapelet de mesures visant à accompagner les productrices dans leurs efforts d'accroissement de la production, avant de lancer officiellement la première caravane du vivrier. Ce qui s'est traduit par la mise à disposition des femmes commerçantes de 6 camions de 40 tonnes pour le transport de leurs produits sur les différents marchés, et ce, pendant 6 mois. Cette caravane qui va s'étendre à toutes les régions du pays vise à faire en sorte que les produits reviennent moins chers aux consommateurs, car selon le Premier ministre, l'objectif visé par le Président Alassane Ouattara, c'est de lutter contre la cherté de la vie sur l'ensemble du territoire national.

Pour revenir au train de mesures visant à lutter contre la cherté de la vie et d'appuis aux femmes du vivrier, Patrick Achi a souligné aux populations le renforcement du contrôle des prix, la fluidité de la commercialisation et du transport, le démantèlement des barrages illicites, pour les ramener aux 33 autorisés sur le plan national. "Tout barrage au delà des 33 est un barrage illégal qu'il faut signaler au gouvernement ", a-t-il instruit. À ces dispositions, s'ajoutent le renforcement des circuits de distribution, de conservation et de stockage sur les marchés, ainsi que l'installation de 31 comités de lutte contre la vie chère sur l'ensemble du pays. De même que la construction de 40 marchés de proximité sur financement de l'État, la construction de 3 marchés de gros et 10 autres marchés relais sur financement de la Banque mondiale. "L'ensemble de ces mesures a requis de la part de l'État un financement de 145 milliards de FCFA, depuis le mois de janvier et un montant en investissement en termes de projets structurants qui commencent aujourd'hui et qui se poursuivront dans les mois à venir, de 356 milliards de FCFA", a indiqué le Premier ministre Patrick Achi . N'dri Célestin