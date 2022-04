Madagascar: Musique - Tence Mena s'essaie au reggae avec " Tsy zaho eky "

La machine à tube qu'est Tence Mena marche toujours à plein régime.

Tence Mena ? C'est la reine rouge qui a su asseoir sa notoriété grâce au "salegy tsatotsatoko". Aujourd'hui, la belle s'essaye au reggae avec " Tsy zaho eky ".

Jamais à bout d'inspiration, Tence Mena continue sa montée dans le monde du showbusiness malgache. Avec " Tsy zaho eky ", sorti récemment, c'est au reggae qu'elle s'attaque maintenant. Le genre intemporel dans un milieu bien défini. Et pour elle, ce coup d'essai s'avère être un coup de maître car le style semble séduire ses fans. Avec sa forte personnalité, la guerrière n'a pas froid aux yeux pour changer de sonorité.

Suite logique de " Confession " son titre sorti il y a un mois, dans " Tsy zaho eky ", elle ne sort pas de sa zone de confort en matière de thème. Si l'amour lui inspire de multiples paroles, cette dernière ponte parle de tromperie, mais cette fois-ci elle est de celle qui ne se laisse pas faire. Elle décrit une mentalité de femme forte malgré la trahison de l'être aimé. Une histoire classique à travers laquelle beaucoup de femme s'identifient. D'autant plus qu'aujourd'hui, les séparations et le taux de divorce augmentent considérablement. Le regard de la société est moins dur par rapport à celui d'avant qui stigmatisait les divorcées.

Aussi excentrique que Lady Gaga à l'époque, elle enflammait les scènes et les festivals avec son " salegy tsatotsatoko " à ses débuts. Plus tard, la belle bascule dans l'afrobeat et le ragga en suivant le courant musical en vogue. Son look suit également les dernières tendances. Laissant les tenues extravagantes avant-gardistes, elle adopte la mode des jeunes. Bien qu'entourée de jeunes adultes, elle se fond dans cette masse, gagnant ainsi le cœur des adolescents de la Grande île. Ses inconditionnels étant de plus en plus nombreux, son public cible s'élargit en séduisant des mélomanes de tous âges.

Par ailleurs, Tence Mena partagera la scène avec sa fille Lalie Larrys le prochain lundi de Pâques à Itaosy. Si elle a déjà plusieurs années de carrière, elle fait partie des ces " mamans sans âge " qui peuvent tout à fait être sur la même longueur d'onde que sa progéniture.