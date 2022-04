Burkina Faso: Audit de l'Assemblée nationale - L'opération lancée

Le président de l'Assemblée législative de Transition, le Pr Aboubacar Toguyéni, a présidé, ce jeudi 7 avril 2022, la cérémonie de lancement de l'audit de l'Assemblée nationale sur la gestion de 2018 à 2021.

L'audit couvrira la période 2018 à 2021 sous l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé.

Dans un communiqué en date du 2 mars 2022, la Direction de la communication de la présidence du Faso indiquait que le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba a donné des instructions au contrôleur général d'Etat de l'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), de procéder " dans les meilleurs délais " en relation avec l'Ordre national des Experts comptables et la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), à un contrôle général de la gestion des structures de l'administration publique. Pour les Sociétés d'Etat, les EPE et assimilés, il a été exigé un audit de gestion et pour les autres structures à contrôler, il a été exigé un audit d'investigation, de détections de fraudes financières.

A cet effet, un audit de l'Assemblée nationale sur la gestion de 2018 à 2021 (sous l'ancien président de l'Assemblée nationale, Bala Sakandé) a été officiellement lancé, le jeudi 7 avril 2022 à Ouagadougou, en présence du président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Pr Aboubacar Toguyéni. Les six contrôleurs d'Etat commis à la tâche ont deux mois pour faire le travail. Il s'agira pour ces derniers de procéder à l'examen des documents de gestion et à l'audition des personnes ressources internes et externes au Parlement. Toute chose qui devrait aboutir à la rédaction d'un rapport d'audit et à la formulation de recommandations pour améliorer le travail parlementaire. Au cours du lancement officiel de cet audit, le président Pr Aboubacar Toguyéni a rassuré la délégation de l'ASCE-LC de la disponibilité de son institution à les accompagner.