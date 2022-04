Madagascar: Consommation - Une trentaine d'exposants pour le salon du chocolat et de la gourmandise

La présidente du WMG, Solange Ramamonjisoa Chapuis invite les amoureux du chocolat à faire un tour au Carlton, samedi.

La quatrième édition du salon du chocolat et de la gourmandise se tiendra ce samedi. D'impressionnantes sculptures en chocolat réalisées par des artisans chocolatiers seront présentées lors du salon.

Le chocolat à l'honneur ! L'un des plus grands événements dédiés au chocolat et au cacao se tiendra ce samedi au Carlton de 9h à 18h. Pour cette quatrième édition, l'association Wednesday morning group (WMG), organisatrice du " salon du chocolat et de la gourmandise " a mis la barre très haute en mettant sous les feux des projecteurs les talentueux artisans chocolatiers malgaches.

" La fève de cacao de Madagascar est très prisée par les plus grands maîtres chocolatiers du monde. Malheureusement, nos compatriotes méconnaissent encore cette réalité, c'est pourquoi nous avons décidé d'organiser ce salon pour faire connaître les artisans chocolatiers et les entreprises de toutes tailles dans ce domaine à travers une trentaine de stands pour cet événement", souligne la présidente du WMG, Solange Ramamonjisoa Chapuis.

Actions sociales. Tous les bénéfices récoltés lors de cet événement iront directement aux actions sociales du WMG prévues pour cette année. À commencer par la réfection des lavoirs, douches et toilettes dans cinq quartiers de la Capitale notamment Ambohitrakely, Besarety, Ankorondrano ou encore Ambatolampy. Selon toujours Solange Ramamonjisoa, la majorité de ces infrastructures, construites il y a cinq ans de cela, sont déjà endommagées et nécessitent une réhabilitation alors que plusieurs personnes les utilisent quotidiennement.

C'est dans ce sens que quelques entités ont décidé de soutenir cet événement, c'est le cas de BNI Madagascar. " En tant que banque citoyenne et engagée, nous démontrons à travers ce partenariat que nous sommes en totale phase avec le WMG. Une association de femmes étant reconnue par ses activités philanthropiques auprès des populations les plus vulnérables ", explique la responsable de la communication institutionnelle et des relations publiques de BNI Madagascar, Jessica Razakamanantsoa.