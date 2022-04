Sénégal: Fronde au sein du PS - Des Cadres et Responsables socialistes secouent Aminata Mbengue Ndiaye et la Direction du parti

La léthargie dans laquelle se trouve le Parti socialiste (PS) allié de l'Alliance pour la République (APR) au sein de Benno Bokk Yakaar (BBY) commence à agacer certains membres du parti. Ou plutôt, des Cadres et Responsables du parti de feu président poète Léopold Sédar Senghor, regroupés autour de l'Initiative de Réflexion et d'Actions/Socialiste (IRAS) sont sortis du bois pour interpeller la direction du parti.

En conférence presse ce jour, jeudi 07 avril 2022, ce groupe de frondeur a réclamé le " renouvellement de leur personnel dirigeant " pour un retrouver leur liberté de choix et leur loyauté aux valeurs socialistes et républicaines.

" La direction actuelle du Parti doit avoir plus de générosité, plus de formation et d'écoute, en un mot plus de responsabilités. Nous devons revoir complètement le processus de désignation pour les nominations aux hauts postes de responsabilités mais aussi lors des investitures aux élections territoriales, législatives et présidentielles pour les rendre moins déstabilisantes, vis-à-vis de la nouvelle génération de militants ", ont déclaré les membres de l'IRAS non sans marquer leur fermeté contre les " conformistes " et autres " nostalgiques du Parti socialiste des années 80" , titillant ainsi l'appareil des " Verts de Colobane ".

" Nous serons fermes parce que nous ne seront pas avec une nouvelle majorité qui ne serait unies que sous la bannière des renouvellements des instances sans une vraie cohérence, sans solidarité, sans véritable envie de partager une ambition collective, le risque de se diviser à nouveau sur de petites ambitions personnelles est fort. Il faut une orientation, un rassemblement autour d'une cohérence et une dynamique collective" , disent-ils.