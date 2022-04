Ile Maurice: Coût de la vie - l'ACIM réclame la fixation de prix sur davantage de produits

À la suite de la réunion avec le ministre des Finances, Renganaden Padayachy, mercredi, dans le cadre des consultations pré-budgétaires 2022/2023, l'Association des consommateurs de l'île Maurice (ACIM) a animé une conférence de presse, hier matin.

Vu les difficultés des consommateurs - hausse des prix des commodités et l'emploi et les revenus en baisse -, Jayen Chellum, secrétaire général de l'association, réclame l'élargissement du contrôle des prix sur plus de produits. Il soutient que les subventions de Rs 500 millions accordées depuis juillet 2021 doivent être étendues au-delà de juin 2022. Il ajoute qu'un certain nombre de produits doivent être ajoutés à la liste existante. "Le prix du riz basmati a augmenté de 10 % à 15 %. Il faut le standard 1121. Il y a du riz basmati mélangé au long grain. Il faut un contrôle. Thé, poisson surgelé, canned meat, canned poultry, canned sausages, matériaux de construction, pâtes, boissons gazeuses, couches pour adultes et bébés doivent aussi être contrôlés."

Plus de 60 % des revenus des ménages sont utilisés pour l'achat des aliments. Les plus vulnérables souffrent de cette situation. Il faut, selon lui, mener au plus vite le "Household Budget Survey" pour connaître la situation des ménages mauriciennes. Il propose aussi que les pensionnés reçoivent la "Cost of Living Allowance". Jayen Chellum fait ressortir que certaines personnes âgées dépendent uniquement de leur pension de retraite pour vivre et que certains retraités ont même la responsabilité de leurs petits-enfants.

Il affirme qu'avec la hausse du prix des matériaux de construction, il devient impossible pour les gens de construire une maison. Donc, dit-il, un contrôle de prix est nécessaire. L'ACIM est pour un contrôle des entreprises en situation de monopole et d'une taxation des entreprises enregistrant des profits énormes, soit au-delà des chiffres habituels.