Ile Maurice: Air Mauritius - Un début plutôt timide pour la reprise des vols

Test PCR à l'arrivée pour les passagers en provenance de l'Ile Maurice.

Le vol Air Mauritius MK 288 a atterri, hier à 15 h 15 sur le tarmac du nouveau terminal international avec à son bord, une cinquantaine de passagers qui ont débarqué avec une certaine aisance dans les toutes nouvelles infrastructures de l'aéroport international.

" C'est prometteur et cela me fait plaisir de revivre pleinement cette ambiance de travail durant les journées de vente ". M.R, une employée d'Air Mauritius ne cache pas sa joie de retrouver le rythme quotidien des jours normaux. Une joie teintée d'une certaine appréhension vu le nombre restreint de passagers ayant fait le vol.

Hésitation

Ce premier vol de la reprise a, en effet, compté une cinquantaine de passagers à l'arrivée. Au vol retour pour Maurice, on a compté à peu près le même nombre de sièges occupés sur les 300 que compte le luxueux Airbus A 350 qu'Air Mauritius utilise pour la destination. Un début plutôt timide, en somme, mais qui ne décourage pour autant pas les professionnels du voyage. De l'avis d'un opérateur du tourisme, c'est le flou qui entoure la réouverture des frontières de Madagascar qui provoque une certaine hésitation des touristes internationaux à venir. " Les touristes vont venir, mais encore faut-il que les règles du jeu soient claires et que les potentiels passagers soient informés de la réalité sur place ", précise-t-il. Une manière de dire que les contraintes nées des mesures de sécurité et de protection des richesses imposées par les autorités aériennes ne doivent pas constituer un blocage pour une réelle reprise du tourisme. Quoiqu'il en soit, cette reprise effective des vols d'Air Mauritius marque enfin le début d'un vrai retour à la normale.

Sésame

Le manque d'informations des passagers sur les mesures sanitaires en vigueur dans certaines destinations peut provoquer des problèmes. Air Mauritius, par exemple, est parfois obligé de refouler des passagers non vaccinés lorsqu'ils ne disposent que d'un test PCR négatif en version anglaise pour la destination Dubaï. Par contre, ceux qui comptent se déplacer à l'extérieur ont intérêt à se faire vacciner car généralement le pass vaccinal est le sésame dans la mesure où il facilite les procédures de sortie et d'entrée, notamment dans les pays européens. Dans tous les cas, cette reprise est favorablement accueillie par les professionnels du voyage qui souhaitent que tous les vols régionaux et internationaux sur les autres destinations reprennent le plus vite possible. Les compagnies aériennes privées, par exemple, attendent impatiemment cette reprise généralisée. " Nous dépendons en grande partie des vols régionaux et internationaux car ils peuvent nous fournir des passagers à transporter sur le réseau national " explique Alain Moyon, PCA d'Assist Group, maison-mère d'Assist Aviation, une compagnie qui vient justement de se doter d'un Let L-410 Turbolet, un tout nouvel avion turboréacteur d'une autonomie de 1.200 km et capable de transporter 15 passagers.