Cote d'Ivoire: Show-biz - Ben perez annonce les couleurs de l'été prochain

Ben Perez prévoit de grandes soirées dansantes en été prochain.

En prélude à l'été prochain, Ben Perez alias la "Flèche Bleue" a initié une rencontre par visioconférence, le lundi 4 avril 2022, pour annoncer les couleurs de ses soirées dansantes.

Au cours de cette rencontre, il a indiqué que sa vie est intimement liée à celle de l'histoire de la nuit parisienne. Depuis plus de 10 ans, cette figure des discothèques de la capitale est l'une des personnes les plus respectées dans ce petit milieu. Ainsi, il arrive à réunir des mélomanes et des crèmes de la capitale française. " Des clubs des capitales européennes et leurs associés m'invitent pour des soirées sponsorisées. Mon talent m'a permis de faire danser des mélomanes et des personnes de renom. La soirée est un tel succès que Neymar, Michael Jordan ou encore Kylian M'Bappé y ont déjà passé des nuits folles ", a-t-il confié. Parallèlement à ses activités à Paris, Ben ne chôme pas puisqu'il passe ses étés à organiser des soirées de plusieurs milliers de personnes chaque été à Tel Aviv. " Gérant des clubs les plus grands et les plus prestigieux de la ville blanche, je parviens à faire venir plusieurs fois par an des artistes français et internationaux à mes soirées qui ont connu de grands succès ", a déclaré Ben Perez.

Ben Perez, un artiste qui a plusieurs cordes à son arc:

En plus d'assurer, les soirées dansantes et leur bonne tenue, Ben s'occupe également des partenariats avec les artistes et leurs managers. Ainsi, il a tissé des relations avec certains d'entre eux. C'est d'ailleurs ce sens du relationnel, cette sensibilité et sa sympathie qui ont fait sa marque de fabrique et lui ont permis d'être apprécié par tout l'hexagone. " J'ai débuté ma carrière à l'âge de 18 ans, quand j'ai repris la gestion du Palais Maillot à l'ouverture du club. À tour de rôle, Rihanna, les Pussycat Dolls ou Chris Brown sont venus faire leurs afters shows dans la discothèque ", a-t-il dit.

Après 3 années couronnées de succès, Ben Perez a créé sa propre discothèque où il a redonné ses lettres de noblesse au quartier de Ponthieu longtemps délaissé par les Parisiens. Grâce à son talent pour créer des univers, des concepts, mais aussi par son carnet d'adresses rempli, Ben fait de l'aristo le lieu le plus branché de Paris. Après quelques belles saisons à l'Aristo, il s'est lancé dans les soirées au Hobo. " Quand j'ai repris les rênes de ce lieu, j'ai fait de cet endroit méconnu un lieu branché où s'aventurent les amateurs de rap et hip-hop. À ce jour, aucune soirée n'a rapporté autant que les soirées organisées par les deux à leur époque ", a-t-il dit.