Cote d'Ivoire: Nouveaux prix du pain - Souleymane diarrassouba sur le terrain pour s'assurer de l'application effective de la décision gouvernementale

Souleymane Diarrassouba a effectué une visite de terrain pour s'assurer de l'application effective de la décision gouvernementale concernant les nouveaux prix du pain.

Le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba a effectué une série de visites de terrain, le lundi 4 avril 2022, dans les communes de Treichville et Marcory, pour vérifier l'application effective de la décision prise en Conseil des ministres qui fixe le prix de deux types de baguettes de pains en Côte d'Ivoire, une baguette de 174 grammes à 150 francs et une autre de 232 grammes à 200 francs cfa et s'assurer de la disponibilité des produits de grandes consommation.

Le ministre Souleymane Diarrassouba a profité de cette visite de terrain dans l'antre des pâtisseries et centres commerciaux, pour prendre le pouls de l'application effective de la décision prise en Conseil des ministres, le mercredi 30 mars 2022, qui plafonne le prix de la baguette de 174 grammes à 150 francs et celle de 232 grammes à 200 francs cfa, afin d'éviter une flambée du prix du pain. " La semaine dernière, le Conseil des ministres a décidé d'avoir en Côte d'Ivoire deux types de baguettes de pains, une baguette de 174 grammes à 150 francs et une autre à de 232 grammes à 200 francs cfa. Il était important pour moi en tant que ministre chargé du Commerce de venir sur le terrain et me rendre compte de cette décision. Il était donc important de faire ces visites de terrain auprès des boulangers ", a dit Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie.

Visite aux importateurs et grossistes:

Outre les pâtisseries, le cap a été également mis sur les importateurs et des grossistes pour s'assurer de la disponibilité des produits laitiers, du sucre, de l'huile de table, etc ". Il a profité de cette occasion pour inviter l'ensemble des commerçants sur le territoire ivoirien à respecter strictement les prix qui ont été arrêtés par le gouvernement notamment les prix plafonnés et ceci afin de s'éviter toutes sanctions. " À compter de maintenant, nous nous inscrivons dans une démarche de "tolérance zéro" à l'effet que le pouvoir d'achat des consommateurs soit préservé ". a-t-il fait savoir. Le premier responsable ivoirien du Commerce. Souleymane Diarrassouba a, par ailleurs, demandé aux consommateurs, d'être vigilants, s'assurer que partout ces décisions sont effectivement appliquées et saisir le ministère chargé du Commerce ou appeler au numéro vert "13 43" pour dénoncer tous les manquements éventuels. Les boulangeries et espaces commerciaux visités sont, entre autres, la boulangerie "Baguette +" à l'avenue 21 rue 21 à Treichville, l'hypermarché Carrefour Marcory, les magasins de gros et demi-gros Socoprix en zone 3, Procash en Zone 4 et la pâtisserie Abidjanaise. Ces visites ont également été des occasions pour Souleymane Diarrassouba d'échanger avec les opérateurs économiques. Il s'est dit satisfait des dispositions prises par les commerçants pour que les prix en vigueur restent les mêmes en cette période de grande consommation.