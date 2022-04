Cote d'Ivoire: Elections à la fif - Farikou soumahoro - " Pourquoi nous apportons tout notre soutien à sory diabaté"

Le Maire de la Commune d'Adjamé, a reçu le mercredi 6 avril 2022 le candidat déclaré à la présidence de la FIF, Sory Diabaté. À cette occasion, il a apporté son soutien au candidat déclaré. Pour lui "Il faut mettre à la tête de la fédération des personnes compétentes" et Sory Diabaté a la compétence nécessaire pour diriger la maison de verre.

Le maire de la Commune d'Adjamé, Farikou Soumahoro estime que Sory Diabaté, candidat déclaré à la présidence de la Fédération Ivoirienne de Football ( FIF) est la personne compétente qu'il faut à la tête de la maison de verre. C'est pour cette raison qu' il a décidé de lui apporter son soutien.

"Il faut mettre à la tête de la fédération des personnes compétentes, qui ont l'expérience du terrain ; en tant qu' enfant de la commune, nous lui apportons tout notre soutien afin qu'il soit porté à la tête de la FIF. Quand on dit Sory, ce n'est pas un inconnu dans le football ; il faut avoir l'expérience du terrain, il ne faut pas faire des élections par complaisance (... ) Nous lui souhaitons et nous savons qu'au soir du 23 avril, il aura une belle grande victoire. Le 23 avril va nous sourire inch'Allah. Merci président, votre projet sera salutaire et va nous enlever une épine du pied ; nous, nous attendons cela et nous ferons tout pour que ce projet se réalise ", a déclaré le premier magistrat de la commune d'Adjamé.

Une pelouse synthétique pour Adjamé:

Le porteur du Projet " Pour la Grandeur du football Ivoirien a déroulé les axes de son programme. Dans ce programme, la commune d'Adjamé aura sa part. "Nous avons tenu à être ici parce que Adjamé compte pour nous . Nous avons des projets pour tous y compris Adjamé et nous avons réfléchi à ce que nous pouvons faire au niveau des communes, notamment au niveau du football des jeunes . Sur plus de 750 centres de formation identifiés sur tout le territoire, nous avons une cinquantaine qui sont à Adjamé. Ce sont potentiellement 2500 footballeurs que la commune peut mettre à la disposition du pays ", a indiqué Sory Diabaté. Le candidat Sory Diabaté a ajouté dans la foulée : " Nous disposons de 2 terrains synthétiques à Abidjan Sud, 1 à Abobo et 1 à Yopougon, rien à Adjamé, raison pour laquelle nous pensons faire un tournoi de la commune à Adjamé sur leur propre installation d'une pelouse synthétique sur le terrain de Williamsville. Voilà ce que nous avons en projet que nous souhaitons faire avec vous. Je suis venu vous porter l'information à vous Monsieur le Maire et votre municipalité pour collaborer ". Pour la circonstance, le candidat déclaré était accompagné du président d'Athlétic Adjamé, Modeste Sangaré, USC Bassam, Ebe Jean Jacques, COSAP, Séré René Williams, le président Ahoua Stallone ainsi que des conseillers Coulibaly Zana et Abdoulaye Diabaté .