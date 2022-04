Afrique: Téléréalité - Le phénomène The Real Housewives arrive au Nigeria

Au Nigeria, le premier épisode de la nouvelle téléréalité The Real Housewives of Lagos est diffusé à partir de ce vendredi sur le service de vidéo à la demande sud-africain Showmax et disponible dans 40 pays. L'émission suit la vie de femmes fortunées et l'attente est visiblement très forte autour des six protagonistes nigérianes.

Elles sont avocate, styliste, philanthrope ou actrice de Nollywood, mères de famille ou divorcées et surtout richissimes. Six femmes ont été sélectionnées pour participer à la télé-réalité The Real Housewives of Lagos.

" On va pouvoir observer la vie des riches à Lagos. Le glamour, la mode et on va voir comment ces femmes gèrent leurs business, comment elles gèrent leur vie de famille et avoir un aperçu de leur vie luxueuse. Elles vont nous emmener à travers Lagos et nous faire sentir cette culture ", explique Busola Tejumola, la directrice des contenus en Afrique de l'Ouest pour le groupe sud-africain Multichoice.

C'est une société de production nigériane, Livespot 360, qui a été sélectionnée pour filmer sur plusieurs mois cette série de téléréalité en 12 épisodes. " Nous adorons le divertissement, les fêtes et aussi savoir ce que font nos voisins. Ça explique sûrement le succès de la téléréalité au Nigeria. Par exemple, avec l'émission 'Big Brother Naija', les participants deviennent acteurs ou bien influenceurs avec des millions et des millions de followers ", estime Dere Art-Alade, le directeur créatif de Livespot 360.

Le service Showmax table notamment sur l'intérêt de l'immense diaspora nigériane pour faire le succès de The Real Housewives of Lagos.

- Une série à succès aussi en Afrique du Sud

La franchise Real Housewives n'en est pas à son premier coup d'essai sur le continent. L'Afrique du Sud a déjà eu droit à deux déclinaisons, celle Johannesburg depuis 2018, et celle de Durban, depuis l'année dernière. Les séries de téléréalité se multiplient d'ailleurs dans le pays pour montrer une image différente d'une catégorie très riche du continent, comme dans la nouvelle production de Netflix " Jeunes, célèbres et Africains ". Mais quelle image de la femme la version sud-africaine de The Real Housewives a-t-elle offert aux spectateurs ?

Je pense qu'il est clair, dans les "Real Housewives" de Johannesburg, que l'on a affaire à des femmes très riches, qui rentrent dans ce modèle très particulier. Mais la plupart de ces femmes ne sont pas des femmes au foyer, elles ont plutôt fait carrière, et beaucoup d'entre elles sont représentées comme ayant réussi toutes seules. Il est aussi important de noter que la majorité du casting des "Real Housewives" de Johannesburg sont des femmes noires, et l'émission souhaite célébrer les succès de ces femmes noires dans l'Afrique du Sud postapartheid, en tout cas c'est ce que cela suggère.

Alexia Smit, professeure au sein du centre d'études des médias et du cinéma de l'université du Cap