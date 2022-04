Madagascar: Carion - Un taxi-brousse se renverse sur la route

Un taxi-brousse en provenance d'Ambatondrazaka pour Antananarivo a eu un accident près du PK 34 + 800, à un lieu nommé Antamponimaharidaza dans le fokontany d'Ambohitravao, dans la commune de Nandihizana, district de Manjakandriana, aux alentours de 2 heures du matin, hier.

Le choc était violent, heureusement, aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. À l'arrivée des gendarmes, de nombreux habitants riverains ont tenté de secourir les passagers. Les gendarmes et le fokonolona ont transporté les blessés à l'hôpital le plus proche. Quatre d'entre eux, gravement touchés, dont le chauffeur, sont en soins intensifs.

D'après les premiers éléments de l'enquête, la somnolence du conducteur est la cause de l'accident. Les informations fournies par un passager, témoin oculaire du drame, révèlent que le taxi-brousse est parti d'Ambatondrazaka. Il aurait roulé à vive allure.

Le véhicule sur sa lancée n'a pas pu s'arrêter et s'est renversé à cause d'un problème de freinage. La gendarmerie du Carion a ouvert une enquête pour mettre la lumière sur les circonstances exactes de l'accident.

Dans la majorité des cas, les excès de vitesse sont à l'origine des accidents de véhicules Sprinter sur les routes nationales. Il ne se passe presque pas un jour sans que les médias ne rapportent des cas d'accidents de la circulation routière. Et malheureusement, ce phénomène n'a pas encore fait l'objet d'une étude systématique, car il est nécessaire d'en connaître les causes et les facteurs.

" Un accident de la route peut avoir plusieurs causes, humaines, techniques, mais le facteur humain est prépondérant et concerne plus de 9 accidents sur 10. La plupart du temps, c'est à une combinaison de causes que l'on assiste, comme par exemple la vitesse et l'état du véhicule... ", explique le BAC.