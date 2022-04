Madagascar: FMF - FIFA - Victorien Andrianony confirmé président par intérim par la FIFA

Victorien Andrianony le nouveau président par intérim de la FMF.

Après plusieurs mois de tergiversations concernant l'affaire au sein de la fédération malagasy de football, la FIFA a finalement tranché. L'organisation des élections à travers la constitution d'une commission électorale a été recommandée par la FIFA.

L'instance internationale a attendu presque 6 mois pour étudier tous les cas et dossiers reçus de la part de parties protagonistes. La révocation des quatre membres du Comité exécutif a été refusée par la FIFA. "

Par ailleurs, tenant compte de l'information officielle reçue par nos instances faisant état de l'arrestation du Président élu de la FMF, Raoul Rabekoto Arizaka, il y a lieu de s'accorder sur l'application de l'article 43 al.1 des Statuts de la FMF selon lequel " en cas de vacance ou d'empêchement dûment constaté du président, ses fonctions sont exercées par le Vice-président. Ainsi et suivant la pratique en la matière, nous estimons que l'intérim de la présidence de la FMF doit être assurée par le 1er Vice-président de la FMF, Victorien Andrianony ", a souligné la décision de la FIFA.

L'instance internationale estime que les élections devront être impérativement organisées en conformité avec les principes et exigences de la FIFA en matière électorale (cf. art. 19 des Statuts de la FIFA). " En d'autres termes, les élections ne sauraient être organisées par le Comité exécutif en tant que tel, étant donné que cela serait contraire au principe de séparation de pouvoirs tel que prôné par la FIFA. Nous recommandons ainsi la nomination en assemblée générale de commissions électorales (première instance et recours) qui agiront sur la base de textes conformes, dont un code électoral à jour. Il conviendra donc à la FMF de travailler dans les prochaines semaines en étroite collaboration avec la FIFA et la CAF pour l'élaboration des textes pertinents pour ce faire ", continue la décision de la FIFA.

Une mission conjointe FIFA-CAF sera prochainement dépêchée à Antananarivo dès que possible afin d'accompagner la FMF dans les étapes clés de cette transition. La FIFA reste aussi intransigeant sur la question de protection des membres, les organes et l'administration de la FMF qui doivent diriger leurs affaires en toute indépendance et sans l'immixtion indue de parties tierces (cf. art.14 al. 1 let. i) et art. 19 des Statuts de la FIFA).