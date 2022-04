Angola: Les appels entre clients de l'Africell sont gratuits

Luanda — Les clients de l'Africell, qui a officiellement démarré ses activités en tant que quatrième compagnie de téléphonie mobile du pays, jeudi (7), ont une ligne ouverte pour communiquer gratuitement, a déclaré son directeur exécutif, Gonçalo Faria, lors de la cérémonie.

Il a expliqué que, dans les semaines à venir, environ 120 distributeurs, entre les magasins et les points mobiles, pour que les gens achètent des téléphones, des puces, entre autres équipements et services, à des prix abordables, tels que la balance de données, en vente jusqu'à 50 % de l'actuel pratiqué sur le marché, où 1 Go équivaut à 1500 kz.

Le responsable a expliqué que l'expansion accélérée de l'entreprise dépend du système de partage des infrastructures avec d'autres opérateurs, car il s'agit d'un processus qui optimise les coûts et garantit la qualité du service, c'est pourquoi cela a été fait avec des entreprises publiques et privées telles que Movicel, EPAL, ENSA. , entre autres.

"Le plan d'expansion de l'entreprise a été conçu avec plusieurs phases qu'ils ont l'intention de faire avancer, si possible, et actuellement des travaux sont déjà en cours à Benguela et Lobito, et sur le lancement du réseau à Huíla (Lubango) et dans une certaine prospection à Cabinda, pour jusqu'en juillet, a-t-il dit, ajoutant que Huambo ne sera atteint qu'à la fin de 2022.