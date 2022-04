Angola: Le MIREX annonce la liaison aérienne Luanda/Madrid

Luanda — La TAAG-SA effectuera prochainement un vol direct hebdomadaire Luanda/Madrid, a annoncé jeudi, dans la capitale du pays, le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Cette information a été fournie par le ministre Téte António, à l'issue d'une audience avec l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en Angola, Manuel Larrera.

Selon un communiqué de presse parvenu ce vendredi à l'ANGOP, "l'Angola et l'Espagne ont exprimé jeudi leur satisfaction à l'annonce de l'ouverture, prochainement, des vols de la TAAG-SA directement vers Madrid".

Pour le chef de la diplomatie angolaise, l'ouverture de vols directs entre les deux capitales représente une valeur ajoutée pour l'Angola et l'Espagne, car le trafic aérien profite aux deux pays et facilite le déplacement des passagers et des marchandises avec les pays d'Amérique du Sud.

L'audience a également servi aux deux personnalités pour évoquer l'approfondissement des relations bilatérales, la prévision de la tenue d'un forum économique, ainsi que le programme d'échanges de visites au plus haut niveau.

L'Angola et l'Espagne coopèrent dans plusieurs domaines, les Européens ayant l'intention de construire des relations différentes, plus globales, basées sur une coopération mutuelle entre l'Europe et l'Afrique.

L'Espagne veut devenir le pays de référence de l'Union européenne (UE) pour le continent africain.

Le plan "Focus Africa 2023" canalisera le soutien institutionnel aux investissements des entreprises espagnoles dans le continent africain.