Maroc: "Confiance mutuelle, écoute, partage" le parcours synodal de la communauté paroissiale de Fés

Fès — " Si nous voulions représenter symboliquement l'Église catholique ici au Maroc, elle ressemblerait à un beau Sakura, cet arbre majestueux qui donne des fleurs à chaque saison et dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol. " Muriel Soubeiga est une étudiante universitaire burkinabé engagée dans la paroisse Saint-François d'Assise gérée par la Société des Missions Africaines (SMA) à Fès. "Ces racines, c'est nous, jeunes étudiants, travailleurs, stagiaires, poursuit Muriel, venus de nombreux pays d'Afrique subsaharienne, et qui fréquentent aujourd'hui l'Église marocaine et la font vivre."

Le synode nous rapproche les uns des autres, nous aide à vivre une véritable communion au sein de notre communauté et nous fait prendre conscience de l'unité de notre Église catholique", a déclaré l'étudiant. Nous donner la possibilité, à nous les jeunes, de parler et de partager nos expériences, nos histoires, notre foi, permet de consolider les liens de fraternité déjà présents depuis notre intégration dans cette Église et cette société marocaine.

"Nous avons écouté les témoignages de personnes que nous pensions connaître mais, en réalité, nous nous sommes rendu compte que nous ne les connaissions que superficiellement. La similitude de nos histoires, notre rencontre profonde avec Jésus-Christ, dans ce pays si éloigné du nôtre, étaient le point central sur lequel nous avons renforcé notre foi et notre identité de catholiques. Nous sommes fermement convaincus que ce Synode aura une grande influence sur l'Eglise au Maroc".

La première réunion de la paroisse avec la présentation du programme a eu lieu le 21 novembre 2021. Puis, au cours de l'année 2022, la communauté s'est réunie une deuxième et une troisième fois. "Le programme a mis l'accent sur la confiance mutuelle, l'écoute, le partage", a conclu l'étudiant burkinabé. Il a été demandé à chaque groupe de faire un rapport écrit ou une vidéo à la fin de la réunion, comme indiqué par le secrétariat diocésain."