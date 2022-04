Bénin: Les chefs religieux chrétiens et musulmans ont organisé une célébration interreligieuse

Cotonou — " Nous nous sommes réunis dans la cathédrale pour célébrer, à l'invitation de l'Archevêque, avec les autres confessions religieuses, à savoir les musulmans, les chrétiens catholiques, les chrétiens protestants, les méthodistes et les religions traditionnelles de notre pays, la paix, la justice et le partage", a déclaré le père Augustin Ismaëlou Sidi, en présentant la rencontre interreligieuse qui s'est tenue dans la soirée du 6 avril à la cathédrale Notre-Dame de la Miséricorde de Cotonou. Les participants se sont réunis autour de Son Exc. Monseigneur Roger Houngbédji, archevêque de Cotonou.

L'événement intitulé "Soirée de jeûne et de partage" a vu les participants prier pour le Bénin et partager leurs points de vue sur les questions de justice, de paix et de solidarité.

Monseigneur Roger, en ouvrant cette initiative, a déclaré : "Depuis ma prise de fonction au siège métropolitain de Cotonou, l'une de mes priorités a été d'œuvrer pour une communion fraternelle inclusive et transversale, non seulement au sein de l'Eglise catholique, mais aussi avec les frères et sœurs des autres religions de notre pays. (...) Il s'agit de fédérer nos convictions, actions et opinions communes en faveur d'une promotion critique et responsable de notre culture et de nos valeurs culturelles d'une part, et d'un engagement citoyen et responsable pour une meilleure cohésion sociale d'autre part.

Au cours de la célébration, les chefs des différentes institutions religieuses ont formulé des prières en faveur de la paix au Bénin, où des signes inquiétants d'émergence du terrorisme djihadiste ont récemment été observés. Mgr Houngbédji a profité de l'occasion pour encourager les initiatives au sein de l'Islam visant à empêcher l'extrémisme religieux d'enflammer le pays : " Dieu bénisse et soutienne tout ce que vous faites, individuellement et collectivement, pour résister aux sollicitations insidieuses venant de l'extérieur et aux assauts du fanatisme envahissant, qui fait malheureusement planer sur notre continent et notre région le spectre du terrorisme et de ses corollaires ".

La rencontre interreligieuse s'est déroulée dans un contexte de flambée des prix des denrées alimentaires de base dans le pays, où l'on s'inquiète avant tout de la situation des plus pauvres. Et cela a sans doute incité tout le monde, des chefs religieux, à commencer par l'évêque, aux fidèles, à faire une collecte spéciale de charité.

(Agence Fides 8/4/2022)