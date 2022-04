Guinée: Résumé de la journée du Jeudi, 07 avril 2022

Le Conseil ordinaire des Ministres s'est tenu ce jeudi, 07 Avril 2022 au Palais Mohammed V, sous la présidence de Son Excellence Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Chef de l'État.

Les questions liées notamment aux assises nationales, à la campagne agricole, au panier de la ménagère,... ont été abordées. Le Procureur Général près la cour d'appel de Conakry a effectué une visite inopinée dans trois postes de Gendarmerie et cinq (5) Commissariats Centraux et Urbains des Communes de Ratoma et de Dixinn. L'objectif était essentiellement de s'enquérir des réalités sur les mesures de garde-à-vue et les différents registres qui accompagnent ces mesures. L'association Avocats Sans Frontières France (ASF-France), en partenariat avec Danaïdes, AfricTivistes et Ablogui, a procédé ce jeudi à Conakry, au lancement du projet " implication des médias numériques dans la prévention active des conflits et des tensions " (IMPACT), financé par l'Union européenne. C'était en présence des autorités gouvernementales, les acteurs de la société civile guinéenne, des représentants de la délégation de l'Union européenne et hommes de médias publics et privés. Plusieurs travailleurs de la Société de Palmiers à Huile et d'Hévéa (SOGUIPAH), visés par une plainte de ladite société à travers son directeur général Michel Bémy et son comptable N'Gna Gamy ont été condamnés ce jeudi, par le tribunal de première instance de N'Zérékoré, à six mois de prison assortie de sursis. Ils étaient accusés des faits de menaces, d'injures publiques, de participation à un attroupement délictueux non-armés et de trouble à l'ordre public.

Dans une déclaration rendue publique dans l'après-midi, les responsables du RPG Arc-en-ciel et des partis alliés, par la voix de leur porte-parole Domany Doré, ont fustigé la convocation suivie de l'incarcération des hauts cadres, membres de leur formation politique avec à leur tête, le président du Conseil exécutif provisoire, ancien Premier Ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana, ainsi que Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui, Ismaël Dioubaté, Diakaria Koulibaly, Louncény Nabé et Souleymane Traoré... avant d'annoncer leur retrait éventuelle du processus des Assises nationales. Après plusieurs heures d'audition à la Direction Centrale des Investigations Judiciaires de la gendarmerie, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara et les anciens ministres, Dr Ibrahima Kourouma, Mamadi Camara et Albert Damantang Camara ont regagné leurs domiciles respectifs. A noter que les auditions se poursuivront le lundi 11 avril 2022 à 10h.